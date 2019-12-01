Porsche хочет полностью электрифицировать модельную линейку

Porshe 718 Boxster и 718 Cayman будут полностью электрическими.

Свой первый электрокар - Porsche Taycan - немецкая марка представила три месяца назад. Сейчас появилась информации, что руководство компании готово дать «зеленый свет» новой электрической модели. По информации TopGear, речь идет о замене нынешнего семейства Porsche 718. Соответствующее решение будет принято в ближайшие 12 месяцев.

Следующее поколение спорткаров 718 Boxster и 718 Cayman ожидается в 2024 году и, по всей вероятности, будет полностью электрическим. Как отметил глава Porsche Оливер Блюм, речь идет не об электрификации ДВС-версии, а построенном с нуля полностью электрическом автомобиле.

По словам Блюма, электрическая версия появится у каждой модели марки, от кроссовера до спортивной «двухдверки». Так электрическая версия кроссовера Porsche Macan выйдет на рынок в 2021 году. Как и Taycan, Macan следующего поколения построят на архитектуре Porsche PPE (Premium Platform Electric), разработанной в сотрудничестве с Audi AG. Новая «тележка» представляет собой конструкцию из высокопрочной стали, алюминия и полимерных композитных материалов с интегрированным в силовую структуру аккумуляторным блоком и 800-вольтовой системой зарядки.

В отличие от нового Taycan, которому обещана исключительно электрическая силовая установка, Cayenne и Panamera будут предложены с бензиновыми и плагин-гибридными силовыми установками. Гибридная модификация появится и у следующего Porsche 911.

«Следующий 911 получит гибридную версию. Это будет самый мощный 911 из всех. Батарея не добавит ему слишком много массы. Зарядки от сети у него не будет», - сказал Блюм в интервью журналистам британского телешоу TopGear.