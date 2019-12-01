Tesla занимается разработкой лазерных стеклоочистителей

Новинка от Tesla: компания разработает лазерные стеклоочистители.

Компания Tesla не устает удивлять нестандартными проектами. На прошлой неделе глава компании Илон Маск представил футуристический электрический пикап Cybertruck и разработанный в том же стиле электрический квадроцикл Cyberquad. На этой неделе появилась информация о патенте на лазерные стреклоочистители. Патентную заявку на систему под названием «импульсная установка для лазерной очистки от мусора, накопленного на стеклянных поверхностях транспортных средств» компания подала в начале этого года.

Автор разработки Фирозе Далаль описывает принцип действия системы следующим образом: «Система очистки включает устройство лазерной оптики, которое направляет лазерный луч на участок стекла автомобиля, а также схему обнаружения мусора в определенной области стекла и схему управления. Схема управления настраивает параметры излучения лазера в зависимости от места и степени загрязнения, и контролирует мощность и другие параметры лазерного луча. При этом система контроля за воздействием лазера ограничивает проникновение лазерного луча на глубину, что не позволяет лазеру повреждать стекло или проходить за него, но в то же время дает возможность эффективно справляться с твердыми частицами на поверхности стекла».

Как пояснили в компании, лазерная система стеклоочистителей будет автоматически удалять мусор, мешающий камерам кругового контроля. По тому же принципу будет работать также запатентованная Tesla система автоматической очистки установленных на крышах солнечных батарей.