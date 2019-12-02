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Skoda приоткрыла занавес над новым дизайном лифтбэка Rapid

Skoda приоткрыла занавес над новым дизайном лифтбэка Rapid
05:26 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Skoda представит свой новый лифтбэк Rapid.

Компания Škoda готовится представить лифтбэк Rapid следующей генерации. Мировая премьера новинки состоится до конца этого года. Несмотря на заявления представителей компании о том, что лифтбек будет полностью новым, Škoda Rapid сохранил узнаваемый профиль с характерной боковой пластикой и оконной линией. Но есть и отличия.

Ранее Škoda показала дизайн передней части кузова лифтбэка, в котором заметны черты хэтчбека Scala и новой Octavia четвертого поколения, серийное производство которой началось вчера на заводе марки в Млада-Болеславе. На новых скетчах видна корма нового лифтбека с узкими L-образными фонарями, перетекающими на крышку багажного отделения, украшенную надписью «Škoda» в соответствии с новым корпоративным стилем марки. Новый дизайн фонарей подчеркивают переместившиеся на бампер горизонтальные катафоты.

Особенностью новой оптики со встроенными светодиодами стал кристаллический дизайн, напоминающий о традициях производства знаменитого богемского хрусталя. Элементы с кристаллическим рисунком периодически появляются в моделях чешской марки.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Skoda Rapid.
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