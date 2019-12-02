Skoda приоткрыла занавес над новым дизайном лифтбэка Rapid

Skoda представит свой новый лифтбэк Rapid.

Компания Škoda готовится представить лифтбэк Rapid следующей генерации. Мировая премьера новинки состоится до конца этого года. Несмотря на заявления представителей компании о том, что лифтбек будет полностью новым, Škoda Rapid сохранил узнаваемый профиль с характерной боковой пластикой и оконной линией. Но есть и отличия.

Ранее Škoda показала дизайн передней части кузова лифтбэка, в котором заметны черты хэтчбека Scala и новой Octavia четвертого поколения, серийное производство которой началось вчера на заводе марки в Млада-Болеславе. На новых скетчах видна корма нового лифтбека с узкими L-образными фонарями, перетекающими на крышку багажного отделения, украшенную надписью «Škoda» в соответствии с новым корпоративным стилем марки. Новый дизайн фонарей подчеркивают переместившиеся на бампер горизонтальные катафоты.

Особенностью новой оптики со встроенными светодиодами стал кристаллический дизайн, напоминающий о традициях производства знаменитого богемского хрусталя. Элементы с кристаллическим рисунком периодически появляются в моделях чешской марки.