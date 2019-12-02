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Seat работает над системой, которая поможет автомобилям "понимать" светофоры

Seat работает над системой, которая поможет автомобилям "понимать" светофоры
06:44 Сегодня Телеграф autoua.net

Seat разрабатывает систему связи транспортных средств со светофорами.

Seat совместно с управлением дорожного движения Испании (DGT), Городским советом Барселоны и ETRA (Electronic Trafic) свяжут транспортные средства со светофорами и информационными панелями через платформу DGT 3.0. Это позволит водителям заранее получать информацию о сигнале светофора и регулировать скорость автомобиля, чтобы попасть в «зеленую волну». Также водители смогут в режиме реального времени получать информацию о дорожных происшествиях.

Система работает следующим образом - она объединяет информацию о транспортных средствах и инфраструктуру в облако посредством мобильных технологий с небольшой временной задержкой в 300 миллисекунд.

Автомобиль, используемый в пилотном проекте, получил необходимые технологии для связи с окружающей средой и получения информации, что позволяет заранее принимать адекватные решения.

Отчасти задача проекта заключается и в связи автомобиля со светофорами. «Светофор посылает сигнал в облако Управления дорожного движения о его текущем состоянии и когда свет переключится. Автомобиль получает эту информацию, интерпретирует ее и предупреждает водителя о своем предстоящем статусе в зависимости от скорости движении», - пояснил руководитель концепции городской мобильности Seat Джорди Клаус.

Когда транспортное средство приближается к светофору, на экране появляется предупреждение, показывающее каким цветом будет гореть светофор в момент, когда автомобиль прибудет туда. Система способна сделать расчет, основываясь на том, где сейчас находится автомобиль и на какой скорости движется. Стоит отметить, что система работает корректно лишь до тех пор, пока автомобиль не превысит установленный скоростной режим. «Система не работает на высоких скоростях, что очень важно для безопасности дорожного движения. Она призвана стать вспомогательным инструментом, который позволит автомобилистам двигаться более плавно», - сказал глава департамента мобильности и инфраструктуры городского совета Барселоны Мануэль Вальдес.

Сегодня существует 2000 информационных панелей, которые предоставляют водителям информацию о дорожных и погодных условиях, а также о ДТП и дорожных работах. С помощью этой системы вся информация будет отображаться на экранах, подключенных к ней транспортных средств, в любой точке дорожной сети. Чем больше информации у водителей, тем меньше риск возникновения опасных ситуаций. Подключенные к системе автомобили и сами пользователи также будут «поставщиками» информации.

«Мы стремимся к значительному сокращению числа аварий, уменьшению количества транспортных средств и, следовательно, положительному влиянию на окружающую среду. Любой, у кого есть информация о том, что происходит в дороге, может поделиться ею, чтобы другие пользователи заранее знали о любом инциденте, когда они достигнут той же точки», - пояснил заместитель директора по мобильности и технологиям испанского управления дорожного движения Хорхе Ордас.

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Автомобиль, Seat, Светофор, Авто.
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