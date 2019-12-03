Электромобили, которые могут быть доступны каждому (Фото)

Еще несколько лет тому назад было сложно представить, что транспортные средства на электродвигателях и гибриды начнут захват рынка. Несмотря на то, что сегодня машины с двигателем внутреннего сгорания всё ещё занимаю лидирующие позиции, впервые в истории рынка стало очевидно, что электрокары действительно имеют все шансы вытеснить "традиционные" машины. В этом обзоре было собрано 7 наиболее перспективных “заряженных” моделей последнего времени.
Fiat 500e
На сегодняшний день Fiat 500e входит в число самых быстрых электромобилей на планете. Уже сегодня этот автомобиль смог обогнать многих конкурентов на рынке. Он обладает неплохими техническими характеристиками, достаточно вместительным аккумулятором для городской езды, а также вполне приятными внешними данными. Немаловажно и то, что это еще и один из самых доступных электрокаров.
Ford Focus Electric
Другой достойный претендент на то, что именно его модельный ряд впоследствии станет в гаражи многих простых автомобилистов. На сегодняшний день машина обладает одним из лучших диапазонов пробега – порядка 120 км на одном аккумуляторе. Цена у автомобиля средняя, при этом Ford Focus стоит похвалить еще и за то, что это все-таки достаточно универсальный автомобиль.
Kia Soul EV
На сегодняшний день Kia Soul EV весьма дорогая машина, даже по меркам электрокаров. Тем не менее, если ребята из Kia все-таки отважатся сделать ее дешевле, она имеет шансы стать одним из самых продаваемых электрокаров в мире. В нынешней конфигурации автомобиль можно хвалить за стильный дизайн, достойную техническую часть и неплохой аккумулятор, которого более, чем хватит для городской езды.
VW Golf-е
Сходу и без лишних слов стоит похвалить VW Golf-е за одно из лучших энергопотреблений среди существующих на сегодняшний день электромобилей. Можно даже сказать, что в этом отношении машина настоящий эталон! При не самом емком аккумуляторе, VW Golf-е способен пройти на полном заряде более 130 км. Производители также усердно пичкают в свое e-творение последние новинки в области рулевых и тормозных систем, коробки передач и много другого.
Chevy Spark EV
На сегодняшний день Chevy Spark EV – это тот автомобиль, который уже может быть очень дешевым, что внушает надежду на то, что электромобили действительно смогут выйти в широкие массы автомобилистов. При всем при этом по своим техническим характеристикам этот малыш не сильно отстает от всех остальных, наиболее перспективных на сегодняшний день моделей.
Renault Zoe
Автомобиль Renault Zoe на сегодняшний день является самым доступным и вместе с тем самым продаваемым электрокаром в Европе. Его стоимости почти в два раза ниже стоимости среднего электрокара на автомобильном рынке. Машина достаточно удобна, а по шоссе пройдет не меньше других, куда более дорогих представителей, в том числе и описанных здесь выше.
Tesla Model S
Безусловно, Tesla Model S на сегодняшний день является (быть может) самым дорогим электромобилем. Его стоимость в три и более раз выше, чем стоимость любого другого электрокара. Однако вместе с тем, Tesla является, пожалуй, самой перспективной разработкой. Упомянуть эту машину стоит не столько потому, что она может попасть к каждому водителю, а потому, что уже одним своим существованием, Tesla вынуждает всех автопроизводителей активно участвовать в развернувшейся гонке технологий.