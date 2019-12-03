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Электромобили, которые могут быть доступны каждому (Фото)

Смотрите фото (8)
Электромобили, которые могут быть доступны каждому (Фото)
04:21 Сегодня Телеграф drive.temaretik.com Фото: pixabay.com

Самые перспективные электрокары. Сегодня рынок электромобилей развивается, как никогда раньше динамично.

  • 1

    Еще несколько лет тому назад было сложно представить, что транспортные средства на электродвигателях и гибриды начнут захват рынка. Несмотря на то, что сегодня машины с двигателем внутреннего сгорания всё ещё занимаю лидирующие позиции, впервые в истории рынка стало очевидно, что электрокары действительно имеют все шансы вытеснить "традиционные" машины. В этом обзоре было собрано 7 наиболее перспективных “заряженных” моделей последнего времени.

    Fiat 500e

    На сегодняшний день Fiat 500e входит в число самых быстрых электромобилей на планете. Уже сегодня этот автомобиль смог обогнать многих конкурентов на рынке. Он обладает неплохими техническими характеристиками, достаточно вместительным аккумулятором для городской езды, а также вполне приятными внешними данными. Немаловажно и то, что это еще и один из самых доступных электрокаров.

  • 2

    Ford Focus Electric

    Другой достойный претендент на то, что именно его модельный ряд впоследствии станет в гаражи многих простых автомобилистов. На сегодняшний день машина обладает одним из лучших диапазонов пробега – порядка 120 км на одном аккумуляторе. Цена у автомобиля средняя, при этом Ford Focus стоит похвалить еще и за то, что это все-таки достаточно универсальный автомобиль.

  • 3

    Kia Soul EV

    На сегодняшний день Kia Soul EV весьма дорогая машина, даже по меркам электрокаров. Тем не менее, если ребята из Kia все-таки отважатся сделать ее дешевле, она имеет шансы стать одним из самых продаваемых электрокаров в мире. В нынешней конфигурации автомобиль можно хвалить за стильный дизайн, достойную техническую часть и неплохой аккумулятор, которого более, чем хватит для городской езды.

  • 4

    VW Golf-е

    Сходу и без лишних слов стоит похвалить VW Golf-е за одно из лучших энергопотреблений среди существующих на сегодняшний день электромобилей. Можно даже сказать, что в этом отношении машина настоящий эталон! При не самом емком аккумуляторе, VW Golf-е способен пройти на полном заряде более 130 км. Производители также усердно пичкают в свое e-творение последние новинки в области рулевых и тормозных систем, коробки передач и много другого.

  • 5

    Chevy Spark EV

    На сегодняшний день Chevy Spark EV – это тот автомобиль, который уже может быть очень дешевым, что внушает надежду на то, что электромобили действительно смогут выйти в широкие массы автомобилистов. При всем при этом по своим техническим характеристикам этот малыш не сильно отстает от всех остальных, наиболее перспективных на сегодняшний день моделей.

  • 6

    Renault Zoe

    Автомобиль Renault Zoe на сегодняшний день является самым доступным и вместе с тем самым продаваемым электрокаром в Европе. Его стоимости почти в два раза ниже стоимости среднего электрокара на автомобильном рынке. Машина достаточно удобна, а по шоссе пройдет не меньше других, куда более дорогих представителей, в том числе и описанных здесь выше.

  • 7

    Tesla Model S

    Безусловно, Tesla Model S на сегодняшний день является (быть может) самым дорогим электромобилем. Его стоимость в три и более раз выше, чем стоимость любого другого электрокара. Однако вместе с тем, Tesla является, пожалуй, самой перспективной разработкой. Упомянуть эту машину стоит не столько потому, что она может попасть к каждому водителю, а потому, что уже одним своим существованием, Tesla вынуждает всех автопроизводителей активно участвовать в развернувшейся гонке технологий.

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Автомобили, Авто, Электромобили, Элетрические авто.
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