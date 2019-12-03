Обновленный Jaguar F-Type показали до премьеры (Фото)

От актуального поколения F-Type новинка позаимствовала двухлитровый четырехцилиндровый турбомтор и трехлитровый V6 с наддувом.

Новый Jaguar F-Type подвергся масштабному рестайлингу: он не только получил новую внешность, но и обзавелся передовыми технологиями.

Так, в плане внешности новинке достались более крупный передний воздухозаборник, матричные фары на светодиодах с поворотниками в виде "бегущей строки" (за доплату), а также иные задние фонари и бампер.

Над салоном новинки производитель поработал более основательно.

Традиционные аналоговые датчики здесь уступили место виртуальной комбинации приборов с диагональю 12,3 дюйма. Мультимедиа поддерживает Apple CarPlay и Android Auto и может обновляться "по воздуху". Также новому Jaguar F-Type полагаются более дорогие отделочные материалы.

В технической части изменений мало.

А вот пятилитровый V8 подвергся доработке. 575-сильный мотор из линейки SVR доступен в модификации F-Type R. С таким мотор авто разгоняется до "сотни" всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 299 км/ч.

Также инженеры марки поработали над подвеской нового Jaguar F-Type и установили на него более широкие шины.

Европейцы получат доступ к новому 444-сильному V8. Авто с таким силовым агрегатом может иметь задний или полный привод, а разгон до "сотни" в этом случае занимает 4,4 секунды.

Обе версии V8 могут похвастаться функцией "Тихий старт": движки запускаются с закрытыми заслонками в выпускном тракте. Предзаказ на новинку в Европе уже открыт.

Стоимость купе стартует с отметки в 64 200 евро, родстеров – 71 200 евро.