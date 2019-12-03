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Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)

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Советские авто, которые так и не вышли в серию (Фото)
23:47 Вт, 3 Декабрь 2019 Телеграф drive.temaretik.com Фото: pixabay.com

Далеко не все автомобили, созданные советскими конструкторами, поступили в серийное производство.

  • 1

    Некоторые из них так и остались за бортом отечественного рынка. И это весьма печально, ведь среди таких авто порой попадаются очень интересные и смелые образцы. Посмотрим же на них поближе.

    АЗЛК-2143 "Яуза"

    Спорный дизайн АЗЛК-2143 не сделал его хуже.

    Автомобиль АЗЛК, разработанный в самом конце 80-х годов прошлого века. Автомобиль имел неоднозначный дизайн. Ряду специалистов не понравились маленькие боковые окна, а также достаточно высокая задняя часть машины. У "Яуза" не открывались окна. Конструкторы решили, что с новой системой климатического контроля – это лишняя функция. В перспективе автомобиль должен был получить бортовой компьютер и безопасный руль.

  • 2

    АЗЛК-2144 "Истра"

    Жалко, что АЗЛК-2144 так и не пустили на дороги.

    Разрабатывали "Истру" с середине 80-х годов XX века. У авто была автоматическая трансмиссия и дюралевый кузов с открывающимися вверх дверями! Машина также получила невероятно экономичный для тех лет дизельный двигатель с тремя цилиндрами и объемом 1.45 литра. В машине была система ночного видения и проектор приборной панели на лобовое стекло.

  • 3

    НАМИ-0284 "Дебют"

    Интересный образец НАМИ-0284 так и не вышел в серийное производство.

    Концептуальный советский автомобиль, показанный в 1987 году. Дизайн этого чуда техники также признали "неоднозначным". При этом машину похвалили за невероятно малый коэффициент сопротивления. Автомобиль должен был получить систему круиз-контроля, пневматическую подвеску и новейшую систему электровакуумного сцепления.

  • 4

    ЗИЛ-4102

    Членовоз ЗИЛ-4102 был настоящей инновацией и вобрал в себя все лучше и самое передовое.

    Мощный советский лимузин на двигателе V8 объемом 7.8 литра. У образца был невероятно комфортный салон. Ничего удивительно в этом, впрочем, не было, ведь создавался автомобиль для высших государственных чинов. Акустическая система авто состояла из 10 динамиков. Все пассажирские сиденья имели электрическую регулировку, в салоне был компьютер с речевой озвучкой, разработанный специально для 4102-го советскими специалистами.

  • 5

    ЗИЛ-4904

    Уникальный вездеход ЗИЛ-4904.

    Не совсем автомобиль. Дело в том, что это уникальный советский вездеход, который так и не пошел в серийное производство. У машины колоссальные габариты и совсем небольшая скорость хода – 15 км/ч, зато проехать данное творение ЗИЛ могло буквально везде. Быть может кроме щебенки или асфальта, какая ирония.

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Автомобили, Техника, Авто, Советские авто, Серия советских автомобилей.
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