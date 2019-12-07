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В подушках безопасности Takata обнаружили дефект: отзыв грозит 1,4 млн автомобилям

В подушках безопасности Takata обнаружили дефект: отзыв грозит 1,4 млн автомобилям
18:16 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Накануне появились тревожные новости о возможном отзыве 1,4 млн автомобилей по всему миру.

И речь здесь идет не о плановой проверке или небольшом ремонте. Причиной массовой отзывной кампании могут стать проблемы с подушками безопасности.

Этот агрегат производился компанией Takata, которая не так давно была признана банкротом. Дефект уже привел к смерти водителя в Австралии, а также к поучению двух серьезных травм. Поэтому тянуть с отзывом вряд ли будут.

Проблема заключается в подушках безопасности, которые могут впитать большое количество влаги и далее разорваться или же не полностью раскрыться во время аварии. Представители Takata уже уведомили соответствующие органы о необходимости проведения замены.

Под угрозой риска находится 5 автопроизводителей. Компания BMW сразу же заявила о полном запрете на эксплуатацию автомобилей 1995-1999 годов выпуска до устранения неисправности.

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В Mitsubishi на ремонтные работы направят одну модель, но пока не объявили какую. В компаниях Honda и Audi заявили, что сейчас проводят оценку количества автомобилей с возможным дефектом.

А в Toyota, которая также попала в зону риска, ситуацию пока не комментировали. Takata обанкротилась в результате грандиозного скандала с фальсификацией результатов испытаний и сокрытии дефекта газогенераторов, в результате чего погибло 16 человек и еще многие получили травмы.

В результате была начата самая масштабная в истории отзывная кампания - по различным данным в ней участвовало от 40 до 53 млн автомобилей.

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Автомобиль, Безопасность, Авто, Новинки, Подушки безопасности, Takata.
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