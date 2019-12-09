Из Rolls-Royce Phantom сделали семиметровый броневик (Фото)

Немецкая компания Klassen представила рендеры бронированного лимузина, основой для которого послужил Rolls-Royce Phantom нового поколения.

Над необычным лимузином потрудились мастера из компании Klassen, которая более 20 лет специализируется на бронированных лимузинах и внедорожниках.

Специалисты ателье собрались нарастить колесную базу на метр с помощью специальной вставки (4822 мм против 3772 мм) и защитить авто по высшему классу B7. Такая баллистическая защита поможет авто пережить обстрел из автомата Калашникова и снайперской винтовки.

Бронированный лимузин обойдется покупателю в солидную сумму – 3 млн евро.

Базой для броневика послужил длиннобазный Rolls-Royce Phantom EWB восьмого поколения. Габаритная длина такого авто достигает отметки в 7 032 мм.

Также доработанному Rolls-Royce Phantom полагаются защищенное днище, способное выстоять при небольшом взрыве, и дополнительная перегородка между водителем и задним рядом кресел.

Ходовую часть адаптировали под новый вес авто, однако конкретных цифр в Klassen не называют.

За работоспособность семиметрового броневика отвечает стандартный 6,75-литровый Twin-Turbo V12 с отдачей 571 л.с., сочетающийся с восьмиступенчатой АКПП.

И без того богатый перечень опций Rolls-Royce Phantom пополнился фирменными аксессуарами от Klassen: мультимедийный центр на базе Apple iMac, эффектная фоновая подсветка и премиальная аудиосистема Bang & Olufsen.