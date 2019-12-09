Дорогие, но крутые: топ самых ценных автомобилей (Фото)

Мы определили самые дорогие внедорожники, которые появились на рынке в 2019 году, и этот рейтинг основан на данных U. S. News & World Report.

Mercedes-Benz AMG GLS 63 (126 150 долларов)

Эта машина находится в нижней части нашего рейтинга, но она совсем не дешевая. Mercedes-Benz AMG GLS 63 - это высокопроизводительная модель, базовая цена которой составляет 126 150 долларов.

Она вырастает, если вы добавляете дополнительные функции, такие как подогрев рулевого колеса, стереосистема Bang & Olufsen, развлекательная система для заднего сиденья и многое другое. Авто поставляется с 5,5-литровым твин двигателем AMG V8, который обеспечивает вас 577 лошадиными силами, и это один из самых быстрых внедорожников, которые можно купить за такие деньги.

Tesla Model Х Performance Ludicrous Mode (138 000 долларов)

Этот автомобиль похож на хэтчбек, но он сумел поместить себя в раздел внедорожников. Это полностью электрический автомобиль, который может довольно долго ездить автономно, что уже повышает его стоимость. Покупка модели Ludicrous Mode увеличит ваши расходы на 30 000 долларов за то, что скорость авто вырастет на 20%.

Автомобиль может проехать на заряженном аккумуляторе 490 км, и люди покупают его, потому что им нравится, как он движется по дороге. Этот внедорожник просто рвется в будущее с его уникальными дверями и уникальными функциями, поднимающими его на следующий уровень.

Mercedes-Benz AMG G63 (147 500 долларов)

Это еще один автомобиль Mercedes в нашем списке, и он может похвастаться уникальной формой. Цена на него начинается с 147 500 долларов, и у него под капотом турбо двигатель V8 объемом 4,0, который снабжает водителя 577 лошадиными силами.

Автомобиль был создан для того, чтобы съехать с трассы на неизведанные тропы, но у него есть один существенный недостаток - он просто «жрет» топливо. Интерьер может быть одним из лучших в своем классе, но для столь высокой цены он не является одним из лучших роскошных автомобилей, которые вы можете купить.

Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupe (164 400 долларов)

Этот автомобиль представляет собой комбинацию спортивного автомобиля и внедорожника. Модель поставляется с двойным турбинным двигателем V8 и электрическим двигателем, поскольку это гибрид, и вместе эти двигатели выдают 670 лошадиных сил.

Чтобы разогнаться с 0 до 100 км в час потребуется всего 3,6 секунды. Цена может стать по настоящему головокружительной, поскольку есть много возможностей настроить его под конкретного клиента. Это касается дизайна, разных опций и функций.

Maserati Levante Trofeo (169 980 долларов)

Первоклассный двигатель V8 в этом авто заставит автолюбителя прыгать от радости, потому что он выдает 590 лошадиных сил. У него есть и спортивный режим, который позволяет ускориться еще больше.

Едет автомобиль гладко, как по маслу, напрягает лишь его цена в 169 980 долларов. Отделка салона не столь роскошна, как хотелось бы видеть за такую цену, и очень мало место для багажа. Вы также можете ожидать, что придется больше платить за топливо, но эта плата за такую мощь.

Lamborghini Urus (200 000 долларов)

Этот внедорожник отличается типичным дизайном Lamborghini, который сочетается с функциональностью. В нем воплощены исключительные технологии, поскольку водителю предоставляются три разных экрана для контроля за автомобилем.

Интерьер также феноменален, клиенты могут выбирать между кожей и замшей, а комфорт тоже на высоте. Автомобиль очень быстр, так как, чтобы разогнаться до скорости 100 км в час требуется чуть более 3 секунд, а вот возможности его как внедорожника довольно посредственные по сравнению с другими моделями в этом ценовом диапазоне.

Land Rover Range Rover SV Autobiography LWB (208 200 долларов)

Новым в этом автомобиле является более длинная колесная база, которая идет вместе с двигателем V8, который выдает 557 лошадиных сил. У авто есть несколько отличных качеств для движения в условиях бездорожья, но вряд ли кому-то захочется отправляться в этом роскошном автомобиле куда-нибудь в глушь.

Самая большая проблема (кроме непомерной цены) это трудность использования информационно-развлекательной системы, и здесь не так много места для багажа, как хотелось бы клиентам.

Bentley Bentayga (229 100 долларов)

У этого автомобиля несколько мощных двигателей, которые заставляют клиентов мечтать о нем, но вот цена в 229 100 долларов способна отпугнуть кого угодно. Роскошный интерьер позволяет понять, почему он столько стоит, а его способности как внедорожника делают его лидером в нашем списке.

Он может вместить до семи пассажиров, поэтому каждый из них сможет наслаждаться острыми ощущениями, которые предлагает этот дорогой внедорожник, но некоторые разочарованы особенностями и вместительностью багажника.

Rolls-Royce Cullinan (325 000 долларов)

Этот внедорожник выводит роскошь на совершенно новый уровень, именно поэтому он находится так высоко в нашем списке. Его дизайн выполнен мастерски с высоким уровнем детализации. Он оснащен 6,75-литровым двигателем V12 твинтурбо, который выдает 571 лошадиную силу.

Он слишком дорогой даже в своем классе, но рассчитан на тех, кому некуда девать деньги. Чтобы еще больше поднять цену, можно добавить несколько опций, но уже сейчас его стоимость заставляет упасть в обморок.

Karlmann King (3,5 миллионов долларов)

Этот внедорожник такой дорогой, потому что изготавливается на заказ, и самая дорогая модель была продана за 3,5 миллиона долларов. Цена автомобиля стартует с 2 миллионов долларов, и базируется он на ходовой Ford F-550.

Внедорожник поставляется вместе с глубокими креслами, телевизором, кофеваркой и вы можете добавить в интерьер такие штрихи, как кожа аллигатора и бриллианты. Самой дорогой опцией является возможность сделать авто пуленепробиваемым, а клиенты любят его за его уникальный дизайн.