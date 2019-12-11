Компания Audi запускает в продажу электрифицированный кроссовер Q7 (Фото)

Силовые установки с подключаемым гибридным приводом появились в моделях Q5, A8, A6 и A7 Sportback.

Теперь немецкий кроссовер оснащается 3,0-литровым двигателем TFSI, который сочетается с электромотором.

План электрификации модельного ряда Audi в самом разгаре. Все новинки дебютируют на европейском рынке только во второй половине 2019 года. Новый Q7 TFSI e quattro продолжает эту серию. Внедорожника, работающий с гибридной силовой установкой, получил название "TFSI e".

Как и любая гибридная модель с подключаемым модулем, Audi Q7 TFSI e quattro получила два мотора. В качестве двигателя внутреннего сгорания выступает один из самых современных агрегатов марки — 3.0 TFSI. Усовершенствованный V6 с турбонаддувом обеспечивает мощность 340 л.с. и крутящий момент 450 Нм. Он сертифицирован в соответствии со стандартом выбросов Euro 6d-TEMP и оснащен сажевым фильтром. В качестве электродвигателя используется синхронный мотор с постоянным возбуждением (PSM), который характеризуется высокой удельной мощностью и компактной конструкцией. PSM, который обеспечивает пиковую мощность 94 кВт и 350 Нмкрутящего момента, встроенный в корпус восьмиступенчатой трансмиссии Tiptronic. Вместе с муфтой, которая соединяет двигатель внутреннего сгорания с трансмиссией, она образует так называемый гибридный модуль.

Электродвигатель питается от литий-ионной батареи с жидкостным охлаждением, которая расположена под полом багажного отделения и обеспечивает мощность 17,3 кВт/ч при напряжении 308 вольт. Его 168 призматических ячеек разделены на 14 модулей, которые лежат друг на друге на двух уровнях. Система охлаждения аккумулятора, которая также охватывает зарядное устройство, образует отдельный низкотемпературный контур. При необходимости его можно подключить к контуру охлаждающей жидкости для системы кондиционирования воздуха или ко второму низкотемпературному контуру, который охлаждает электродвигатель и силовую электронику. Он преобразует постоянный ток от высоковольтной батареи (ВН) в трехфазный ток для питания электродвигателя. Во время восстановления электродвигатель работает как генератор переменного тока и подает постоянный ток обратно в литий-ионную батарею.

В электрическом режиме Audi Q7 может проехать до 43 километров. Во многих странах и городах их владельцы могут пользоваться налоговыми льготами или даже пользоваться местными транспортными льготами, такими как бесплатная парковка.

Салон Audi Q7 60 TFSI e quattro получил спортивную отделку S line. В нее входят спортивные сиденья с тиснением, черные накладки и алюминиевые вставки. Когда двери открыты, светодиодные фонари на порогах проецируют четыре кольца на землю. Большинство функций оборудования также доступны для Audi Q7 55 TFSI e quattro под заказ.

Разъем для зарядки новых сменных гибридов расположен в задней части слева, напротив заливной горловины бака. Audi Q7 TFSI e quattro можно удобно заряжать на общественных зарядных станций в дороге, используя стандартный кабель. Кроме того, автомобиль оснащен приложением myAudi, которое позволяет клиентам пользоваться услугами из портфолио Audi connect на своих смартфонах. Собственники также могут проверять состояние аккумулятора и запас хода, запускать зарядку, программировать таймер зарядки и просматривать статистику заряда и потребления.

Еще одна функция приложения myAudi — включение климат-контроля еще до запуска. Для этой функции компрессор системы кондиционирования воздуха и стандартный усилитель термоэлектрического нагревателя в автомобиле используют питание от высоковольтной батареи или розетки.