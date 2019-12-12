Не рациональное решение: Cupra отказалась выпуска от спорткаров

В скором времени Cupra вряд ли построит сделанную на заказ спортивную машину.

Гендиректор Лука де Meo заявил, что бренд будет ориентирован на внедорожники, поскольку аргумент в пользу разработки спорткара в текущий период является эмоциональным, а не рациональным.

Родстеры, 2-местные авто и кабриолеты – это перспектива, и они в отличие от внедорожников, хотя быстрые и управляемые, однако очень неудобные.

"Я не могу позволить себе потратить несколько сотен миллионов на что-то, где я реализую 15 тыс. машин с убытком просто ради спортивного автомобиля.

Когда у меня имеются ресурсы, я могу сказать, что у нас много творчества, однако в данный момент это не является приоритетом. Seat продаёт 500 тыс. авто в год. Я не могу позволить себе такую роскошь, хотя мне это нравится", – подчеркнул де Мео.

По его словам, оригинальная идея для Cupra была гораздо менее амбициозной, однако с того времени марка выделилась из Seat, вышло три новых модели Cupra, и все они являются внедорожниками: Cupra Ateca, Formentor и Tavascan, прототип электрического внедорожника, производство которого, скорее всего, очень скоро начнётся.