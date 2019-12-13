Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в 2020 году (Фото)

Экстерьер новинки выделяется большим капотом, спойлером и характеристиками колес.

Нынешняя генерация Charger получила фейслифтинг в 2015 году, хотя с технической стороны – это авто 2011 года.

Но статистика продаж указывает на то, что седан все ещё популярен среди покупателей.

Несмотря на то, что стоимость седанов в Америке снижается в связи с почти 2-кратным снижением реализации, дилеры Dodge смогли продать рекордное число Charger в нынешнем году.

Следует подчеркнуть, что этот показатель больше чем за все десятилетия.

"Многие люди считают Charger и Challenger высокопроизводительными маслкарами, которыми они очевидно являются, однако также они могут быть всесезонными машинами AWD performance", – отметил Тим Кунискис из FCA. "Лишь Dodge предлагает авто, сочетающие в себе практичность и всепогодную уверенность в вождении, не жертвуя мышечным отношением авто".

Это заявление соответствует правде, поскольку Charger GT может похвастаться внешним видом маслкара.

Теперь же станет доступна и вариация Charger GT с полным приводом. Прежде это было доступно только при выборе модели начального уровня SXT.

Невзирая на брутальный внешний облик, автомобиль по-прежнему комплектуется двигателем V6 объёмом 3,6 литра, вместе с которым работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Производительность Charger GT составляет 300 л.с. и 358 Нм крутящего момента. Внедрение полноприводной системы может оказать негативное влияние на динамику из-за увеличившейся массы.

Новый Dodge Charger GT AWD 2020 модельного года будет стоить от 34 995 долларов. Предварительные заказы производитель начнёт принимать в начале следующего года.