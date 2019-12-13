Скачать
Пятница, 13.12.2019
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Субсидии и льготы на коммуналку: что выгоднее оформить
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2020 год
Киевсовет утвердил бюджет столицы на 2020 год
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обогнал Кипр
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 14 декабря

Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в 2020 году (Фото)

Смотрите фото (3)
Компания Dodge выпустит Charger GT AWD в 2020 году (Фото)
12:13 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Экстерьер новинки выделяется большим капотом, спойлером и характеристиками колес.

Нынешняя генерация Charger получила фейслифтинг в 2015 году, хотя с технической стороны – это авто 2011 года. 

Но статистика продаж указывает на то, что седан все ещё популярен среди покупателей. 

Несмотря на то, что стоимость седанов в Америке снижается в связи с почти 2-кратным снижением реализации, дилеры Dodge смогли продать рекордное число Charger в нынешнем году. 

Следует подчеркнуть, что этот показатель больше чем за все десятилетия. 

"Многие люди считают Charger и Challenger высокопроизводительными маслкарами, которыми они очевидно являются, однако также они могут быть всесезонными машинами AWD performance", – отметил Тим Кунискис из FCA. "Лишь Dodge предлагает авто, сочетающие в себе практичность и всепогодную уверенность в вождении, не жертвуя мышечным отношением авто".

Это заявление соответствует правде, поскольку Charger GT может похвастаться внешним видом маслкара. 

Появились первые фотографии нового купе Opel Astra
Появились первые фотографии нового купе Opel AstraЧитать полностью

Теперь же станет доступна и вариация Charger GT с полным приводом. Прежде это было доступно только при выборе модели начального уровня SXT. 

Невзирая на брутальный внешний облик, автомобиль по-прежнему комплектуется двигателем V6 объёмом 3,6 литра, вместе с которым работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия.

Производительность Charger GT составляет 300 л.с. и 358 Нм крутящего момента. Внедрение полноприводной системы может оказать негативное влияние на динамику из-за увеличившейся массы.

Новый Dodge Charger GT AWD 2020 модельного года будет стоить от 34 995 долларов. Предварительные заказы производитель начнёт принимать в начале следующего года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Автомобиль, Техника, Авто, Dodge, Charger GT AWD, Компания Dodge.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Крайне осторожно: почему сыр не нужно есть каждый день
02 Какие продукты категорически нельзя совмещать с чаем
03 Динамо 1:1 Лугано: события матча (Видео)
04 День Андрея Первозванного 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
05 День Андрея Первозванного: что категорически нельзя делать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Новый год 2020: во сколько обойдется праздничный стол
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Зеленский предлагает Раде упростить получение гражданства
Трамп поздравил Джонсона и анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Трамп анонсировал большое торговое соглашение с Британией
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Украинскую косовскую керамику внесли в список ЮНЕСКО
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь