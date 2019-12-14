Honda обещает выпустить Legend с автопилотом в 2020 году

Honda Motor рассчитывает начать производить летом 2020 года свою первую самоуправляемую модель.
В модель класса премиум Ledend установят технологию частичного самостоятельного вождения.
Планируется, что новая модель получит ценник примерно в 10 млн иен, что на 40 % больше чем за оригинальный Legend.
При помощи поддержки третьего уровня автономности транспортное средство способно двигаться без помощи водителя в течение большого количества времени, хотя в экстренных ситуациях система будет извещать водителя о том что нужно принять управление автомобилем.