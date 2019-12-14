Скачать
Суббота, 14.12.2019
На Донбассе погиб украинский боец
На Донбассе погиб украинский боец
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
ПЦУ опубликовала постановления Архиерейского собора
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)
Заря - Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча Favbet-Лиги (Видео)
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA
Meizu запустила конкурс мобильной фотографии OMA

Появились первые изображения Toyota Yaris с полным приводом (Фото)

Появились первые изображения Toyota Yaris с полным приводом (Фото)
18:19 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Toyota Yaris разработанную спортивным подразделением марки Gazoo Racing, сфотографировали без камуфляжа.

Публичный дебют новинки, которая, как ожидается, будет полноприводной, состоится на автосалоне в Токио, который открывается 10 января.

Хот-хэтч заметили во время проведения съёмок рекламного тизера в Австралии, причём на большом расстоянии от города. Там же марка планировала провести первый показ в рамках ралли, но соревнование отменили из-за пожаров.

Новинка все же получит кузов с 3-мя дверьми, при всём при том, что ранние образцы были 5-дверные. Внешний вид авто, как и ожидалось, получился значительно агрессивнее, нежели у гражданской версии хэтчбека: появились новая решётка радиатора, антикрыло, обвес в духе раллийных машин и расширенные арки.

Honda обещает выпустить Legend с автопилотом в 2020 году

Также у корреспондентов из Wheels получилось заглянуть в салон новенького авто. Без сомнения, на данный момент судить о нём по серийной версии нельзя, но общие черты проявляются довольно чётко.

В салоне установлена МКПП, а рядом с ней располагается традиционный «ручник». Вместе с тем, на передней панели можно заметить кнопку включения системы водяного орошения интеркуллера. Это означает, что силовой агрегат будет оснащён наддувом.

Технические подробности по-прежнему держатся в секрете, но, возможно, силовая установка получит прибавку к мощности в сравнении с базовой версией, вдобавок привод на все 4-ре колеса.

На появление последнего говорит цифра 4 в названии модели GR-4.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Toyota, Авто, Фото, Новинки, Дизайн, Toyota Yaris, 20.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Недостаток калия в организме: важные признаки
04 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
05 Украинец Богачук одержал 17-ю победу нокаутом в 17-и боях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
Автомобиль премьера Афганистана попал под обстрел
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
ТКГ определится с формулой обмена пленными к 18 декабря
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
Возможно ли процветание человечества на Марсе и какими будут города на города Красной планете?
Возможно ли процветание человечества на Марсе и какими будут города на города Красной планете?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь