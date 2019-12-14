Появились первые изображения Toyota Yaris с полным приводом (Фото)

Toyota Yaris разработанную спортивным подразделением марки Gazoo Racing, сфотографировали без камуфляжа.

Публичный дебют новинки, которая, как ожидается, будет полноприводной, состоится на автосалоне в Токио, который открывается 10 января.

Хот-хэтч заметили во время проведения съёмок рекламного тизера в Австралии, причём на большом расстоянии от города. Там же марка планировала провести первый показ в рамках ралли, но соревнование отменили из-за пожаров.

Новинка все же получит кузов с 3-мя дверьми, при всём при том, что ранние образцы были 5-дверные. Внешний вид авто, как и ожидалось, получился значительно агрессивнее, нежели у гражданской версии хэтчбека: появились новая решётка радиатора, антикрыло, обвес в духе раллийных машин и расширенные арки.

Также у корреспондентов из Wheels получилось заглянуть в салон новенького авто. Без сомнения, на данный момент судить о нём по серийной версии нельзя, но общие черты проявляются довольно чётко.

В салоне установлена МКПП, а рядом с ней располагается традиционный «ручник». Вместе с тем, на передней панели можно заметить кнопку включения системы водяного орошения интеркуллера. Это означает, что силовой агрегат будет оснащён наддувом.

Технические подробности по-прежнему держатся в секрете, но, возможно, силовая установка получит прибавку к мощности в сравнении с базовой версией, вдобавок привод на все 4-ре колеса.

На появление последнего говорит цифра 4 в названии модели GR-4.