Chevrolet остановила прием предзаказов на Corvette Stingray

Corvette Stingray от Chevrolet: компания прекратила прием предзаказов.

Серийное производство Chevrolet Corvette C8 Stingray планировали начать с декабря этого года на заводе GM в Боулинг Грине, штат Кентукки. Но из-за длительной забастовки во время переговоров с Объединенным профсоюзом рабочих автомобильной промышленности старт серийного производства отложили до февраля 2020 года. В течение первого года компания выпустит 40 тысяч спорткаров и у каждого из них уже есть владелец. Об этом сообщает Motor Trend.

Новый Chevrolet Corvette Stingray дебютировал в июле этого года, а в октябре впервые в истории модели был представлен родстер с жесткой крышей - Corvette Stingray Convertible. Chevrolet Corvette восьмого поколения - первый Corvette со среднемоторным расположением двигателя: 6.2-литровый «атмосферник» V8 с обозначением LT2 (доработанная версия LT1) установили за спинками сидений. Отдача агрегата - 502 л.с. и 637 Нм крутящего момента. В пару мотору предусмотрен 8-ступенчатый преселективный робот с двумя мокрыми сцеплениями. С места до 96 км/ч базовый вариант с кузовом типа тарга ускоряется менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составляет 312 км/ч.

Стартовая цена Chevrolet Corvette C8 составляет 59 995 долларов.