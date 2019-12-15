Работники завода Audi примерили на себе экзоскелеты

На заводе Audi начали тестировать два вида экзоскелетов.

В настоящее время компания Audi тестирует на заводе в Ингольштадте два вида экзоскелетов: Paexo от Ottobock и Skelex 360 от Skelex. Оба надеваются на плечи, как обычный рюкзак, и крепятся ремнем вокруг бедер. Специальные кожухи поддерживают руки работников во время выполнения различных технологических процессов в сборочном и лакокрасочном цехах, снижая нагрузку на мышцы и суставы. Работает устройство без какого-либо электропривода.

В тестировании экзоскелетов принимают участие около 60 сотрудников. Цель эксперимента - определение удобства и эффективность конструкции. Комплексные практические тесты были разработаны, чтобы помочь адаптировать устройства к потребностям сотрудников. Испытания проходят в статических и динамических условиях, включая установку тормозных магистралей, привинчивание панелей днища, нанесении антикоррозийного покрытия и уплотнений.

«Наши сотрудники - наш основной актив. Постоянно снижая нагрузку, мы можем улучшить их здоровье и благополучие. Этому способствуют также новые технологии, такие как экзоскелеты, с помощью которых мы делаем производство все более и более прогрессивным», - сказал член совета директоров Audi по производству и логистике Питер Кесслер.

Компания Auid уже около четырех лет использует экзоскелеты и тестируем различные системы в пилотных проектах. В 2017 году на заводах в Ингольштадте и Неккарзульме испытали экзоскелет собственной разработки, предназначенный для снижения нагрузки и риска травмирования спины.

По словам Ральфа Хенсела, главного специалиста по экзоскелетам в Audi, основное внимание уделяется эргономическим преимуществам, удобству ношения и снижению нагрузки. Целью компании является использование экзоскелетов на межузловой основе на заранее определенных рабочих участках в долгосрочной перспективе.