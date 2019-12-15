Skoda презентовала свой новый лифтбек Rapid

Новый лифтбек Rapid от Skoda.

Škoda Rapid нового, второго поколения по-прежнему доступна только в кузове лифтбек. Дизайн экстерьера новинки разработан в стилистике европейской «пятидверки» Scala. Переднюю часть лифтбека украшает шестиугольная радиаторная решетка, стреловидные фары со встроенными светодиодами и сетчатый бампер с интегрированными противотуманками. На корме - новые L-образные фонари и надпись «ŠKODA» на крышке багажника. Кузовная палитра дополнена новыми цветами: серебристым, серым и красным «металликами». На выбор предложены 15- или 16-дюймовые колесные диски.

В салоне новые декоративные панели, цифровая «приборка», двухспицевое рулевое колесо с подогревом и центральная консоль с вынесенным отдельно дисплеем информационно-развлекательной системы.

Новый Škoda Rapid построен на той же «тележке» PQ25, что и первое поколение модели. Не изменилась и моторная гамма. Как и предшественник, лифтбек второго поколения предложен с 1.6-литровым «атмосферником» MPI (90 и 110 л.с., 155 Нм) и «турбочетверкой» 1.4 TSI (125 л.с., 200 Нм). Вариантов трансмиссий несколько: 5- и 6-ступенчатая «механика», 6-ступенчатый «автомат» и 7-диапазонный «робот» DSG, последний работает только в паре с «турбочетверкой».

Комплектаций по-прежнему три: Active, Ambition и Style. В списке систем активной безопасности и помощи водителю система контроля дистанции спереди Front Assist, передний и задний парктроник. За доплату предлагают обогрев лобового стекла.

Серийное производство Škoda Rapid разместят в России, для которой и предназначена эта модель. Старт продаж на местном рынке запланирован на первый квартал 2020 года. В Европе в качестве альтернативы Rapid предлагается хэтчбек Škoda Scala, который также продается в Украине.