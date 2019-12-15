Автомобили BMW получат поддержку мобильного приложения Android Auto

В автомобилях BMW появится поддержка приложения Android Auto.

Мобильное приложение Android Auto дублирует экран смартфона на экран мультимедийной системы автомобиля, позволяя безопасно пользоваться смартфоном во время движения. С июля 2020 года поддержка Android Auto появится во всех автомобилях BMW с операционной системой Android 7.0 независимо от страны нахождения.

Информация со смартфона будет выводиться на центральный дисплей, а также в адаптированном виде отображаться на приборной панели и проекционном дисплее, если такой имеется. Android Auto обеспечит возможность пользоваться громкой связью во время движения и быстрый доступ к приложениям и функциям телефона на экране информационно-развлекательной системы автомобиля. Например, к навигационным картам смартфона, музыке, телефонным звонкам и мессенджерам.

Android Auto на автомобилях BMW будет впервые публично продемонстрирован в январе 2020 года на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе. Список смартфонов, поддерживающих функция Android Auto, можно посмотреть на сайте Google.