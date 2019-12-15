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Volkswagen Touareg от ABT: кроссовер получит пакет доработок

Volkswagen Touareg от ABT: кроссовер получит пакет доработок
06:27 Сегодня Телеграф autoua.net

Volkswagen Touareg получит пакет доработок от ABT.

Немецкие тюнеры предлагают увеличить мощность 4.0-литровой «турбовосьмерки» Volkswagen Touareg до 500 л.с., то есть на 79 л.с. Максимальный крутящий момент увеличится с 900 до 970 Нм. При этом сам мотор останется в своем первозданном виде, отдачу увеличат с помощью фирменного блока управления ABT Engine Control, предоставив гарантию на все компоненты и работы. Динамические характеристики кроссовера не называются. Очевидно, что достигать 100 км/ч он будет быстрее заводской версии, которой для этого требуется 4.9 секунды.

В дополнение к блоку управления ABT Sportsline предлагает установить комплект оригинальных колесных дисков диаметров 22 дюйма. На выбор предложены несколько вариантов цветов и дизайна. Также можно заказать модернизированную подвеску с заниженным дорожным просветом: спереди - на 38 мм, сзади - на 30 мм.

В салоне предлагают установить сидения с контрастной строчкой, обтянутые алькантарой рулевое колесо и переднюю панель, дополнительную светодиодную подсветку и карбоновый декор.

В январе 2020 года тюнер обещает выпустить аналогичный пакет для младшего «дизеля» V6. В заводской версии отдача такого мотора составляет 286 л.с. и 600 Нм крутящего момента. С блоком управления от ABT он будет выдавать 330 л.с. и 650 Нм.

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Автомобиль, Volkswagen, Volkswagen Touareg.
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