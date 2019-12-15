Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)

Toyota в 2020 году представит новый субкомпактный кроссовер.

Стало известно о том, что новинка будет разработана на базе Suzuki Vitara Brezza.

Премьера новой модели намечена на февраль, а презентация состоится на международной выставке Auto Expo в Нью-Дели.

Модель будет ориентирована на рынок Индии. Напомним, что именно в этом регионе Toyota сотрудничает с Suzuki как в разработке технической составляющей, так и дизайна.

Учитывая то, что в основу новинки ляжет Suzuki Vitara Brezza, можно предположить, что кроссовер Toyota получит схожие габариты в длину, ширину и высоту 3995 мм, 1790 мм, и 1640 мм соответственно. Также автомобили наверняка будут обладать схожими характеристиками.

Специалисты предполагают, что кроссовер Toyota будет оснащен безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра мощностью 105 л.с. В роли трансмиссии могут выступить 5-ступенчатая "механика" или АКПП на 4 ступени. Привод же будет только на передние колеса.

Стоимость нового кроссовера Toyota пока не сообщается, однако учитывая общую платформу, можно предположить, что она будет сопоставима с Suzuki Vitara Brezza.