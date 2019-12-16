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Понедельник, 16.12.2019
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Новый Mini Clubman может стать внедорожником (Фото)

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Новый Mini Clubman может стать внедорожником (Фото)
13:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

В настоящее время 6-дверный универсал лишь немного короче и шире своего родного брата, при этом оба занимают один и тот же уровень рыночных цен.

Mini рассматривает вопрос об увеличении размера Clubman следующего поколения, превращая его во внедорожник, и в то же время работает над тем, чтобы уменьшением своего трехдверного хэтчбека.

В США Mini теряет популярность, потому что единственный его внедорожник Countryman многие американцы считают слишком маленьким для своей большой цены.

Переход на внедорожники привел к резкому снижению продаж хэтчбеков и седанов вообще, что привело к сокращению их числа у дилеров. 

Шеф-дизайнер Оливер Хейлмер намекнул в интервью Autocar, что следующий Clubman может перейти к формату внедорожника. 

Пока неясно, станет ли Clubman больше, чтобы отличаться от Countryman, или будет расти последний, предоставляя два внедорожника разных размеров. Кроме того, "стоимость разработки также является проблемой".

"Это не обязательно двигатель внутреннего сгорания, который нуждается в пространстве — даже с электромобилем (у которого есть меньший двигатель) вам все еще нужен аварийный ящик", — продолжил Хейлмер, имея в виду постепенно деформирующуюся и прочную конструкцию вокруг силовой установки. "Потеря производительности является более важной проблемой".

Другая проблема связана с "электродвигателем, который может продолжать работать". Это обстоятельство после аварии, которое обычно не затрагивает автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

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С этой целью Mini рассматривает новый тип энергопоглощающей пены между обшивкой переднего бампера и краш-баром, который потенциально может уменьшить хэтчбек, сильно раскритикованный за чрезмерный передний свес, и увеличить его стоимость.

Что касается пятидверного хэтчбека, который является самым популярным из пары, команда дизайнеров уже работает над улучшением его эстетики, а также пересматривает "знаковые особенности" Mini, такие как задние фонари, капот и переключатели внутри салона.

"Я хочу, чтобы каждая модель была самой маленькой в своем сегменте или визуально самой маленькой. Но маленький может не быть полезным для продаж", — признал он — отсюда и вероятность увеличения габаритов.

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Внедорожник, Автомобили, Техника, Авто, MINI Clubman, Новый Mini Clubman.
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