Новая версия появилась у бюджетного Chevrolet Trailblazer (Фото)

Внешность внедорожника оформили в стиле актуальных Orlando и Traker.

Внедорожник Chevrolet Trailblazer за первый месяц продаж собрал почти 9 тысяч заказов.

Чтобы улучшить позиции внедорожника на рынке в GM решили выпустить новую версию модели: это лимитированная серия под названием Snow Blue Limited Edition.

В основе такого авто – топовая комплектация Trailblazer RS. От стандартного SUV новинка отличатся оригинальной двухцветной окраской кузова (голубой + черный), темными накладками на кузове, а также более богатым перечнем доступных опций.

Напомним, Chevrolet Trailblazer нового поколения дебютировал весной 2019-го на Шанхайском мотор-шоу. После смены поколений он стал компактнее и лишился рамы, что сделало его заметно дешевле.

Приобрести Trailblazer пока можно только на китайском авторынке, где он представлен в трех версиях: стандартной, тюнингованной Redline и спортивной RS.

Так, Trailblazer RS получает глянцево-красный декор в экстерьере и интерьере, эксклюзивные коврики, кожаную обивку сидений с контрастной прострочкой, а также металлические накладки на педали. Кроме этого, у спортивного внедорожника имеется задний диффузор, раздвоенный патрубок выхлопной системы, 19-дюймовые легкосплавные диски и стильный аэродинамический обвес.

Под капотом нового Chevrolet Trailblazer скрывается 1,3-литровый 165-сильный турбомотор, сочетающийся с вариатором. Привод может быть передним или полным.

На мотор и трансмиссию действует расширенная гарантия: восемь лет или 160 000 км пробега. За Chevrolet Trailblazer из серии Snow Blue Limited Edition в Китае просят 165 900 юаней.