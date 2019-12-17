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Kia обновил свой самый бюджетный кроссовер Stonic (Фото)

Kia обновил свой самый бюджетный кроссовер Stonic (Фото)
14:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль является самым бюджетным кроссовером в модельном ряду корейского производителя.

В Сети появились фотографии обновленной версии кроссовера KIA Stonic.

Автомобиль был скрыт слоем камуфляжа, что свидетельствует о начале дорожных испытаний.

Рассмотреть изменения в экстерьере на данный момент сложно, однако уже видно, что разработчики изменили дизайн дневных ходовых огней.

Модификации скорее всего подвергнутся бамперы и решетка радиатора – они могут быть выполнены в стиле "старшего" KIA Seltos.

Салон автомобиля будет выполнен в современном духе – он получит цифровую "приборку" и новый мультимедийный комплекс. По словам производителей, для отделки будут использоваться более качественные материалы. Информации о технических данных пока нет. 

На авторынке Кореи нынешняя версия представлена с 1,0-литровым турбодвигателем мощностью 120 л.с. и 1,4-литровым "атмосферником" с отдачей 100 л.с.

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Первый работает в паре с 7-диапазонным "роботом", а второму полагается 6-ступенчатая АКПП. Привод – безальтернативный передний. На европейском рынке есть еще вариант с 1,6-литровым дизельным мотором с отдачей 84 л.с. Однако сохранится ли такой вариант после обновления – неизвестно.

Несмотря на довольно бюджетный ценник, KIA Stonic неплохо оснащен в техническом плане. Автомобиль комплектуется системами ABS, EBD, климат-контролем, запуском двигателя с кнопки.

В максимальной комплектации клиентам доступны кожаный салон, камера кругового обзора и люк с электроприводом.

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Автомобиль, Авто, Кроссовер, Kia, Stonic.
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