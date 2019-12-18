Чем удивит американская версия кроссовера Audi Q7? (Фото)

Audi Q7 готовится покорять Америку. Чем будет отличаться версия для США, рассказали в немецкой компании.

Легко узнаваемый обновленный Q7 имеет пересмотренную решетку с вертикальными полосами, слегка усовершенствованный бампер и обновленные световые приборы.

Завершают изменения алюминиево-оптические защитные пластины и рестайлинговые 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Обновления продолжаются в салоне, так как Q7 получает двойную настройку дисплея, как в Q8. Верхний 10,1-дюймовый дисплей представляет собой информационно-развлекательную систему с тачскрином, а нижний 8,6-дюймовый экран отвечает за управление трехзонным климат-контролем, комфортом и удобствами.

Кроме того, Q7 может похвастать 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью, панорамным люком на крыше, естественным освещением, отделкой деревом, подогревом передних сидений с электроприводом в восемь направлений, а также многофункциональным рулевым колесом и складным третьим рядом сидений.

Для модели доступен ассортимент опций, в числе которых цветной головной дисплей и усовершенствованная звуковая система Bang & Olufsen 3D. Пакет Luxury добавляет обшивку из алькантары и индивидуальный контур кожаных передних сидений Valcona с функциями вентиляции и массажа. В области технологий появилась новая система экстренной помощи, которая постоянно связывается с водителем.

Если водитель не реагирует на повторяющиеся предупреждения, автомобиль в конечном итоге останавливается и активирует аварийные огни.

За производительность отвечает новый 3,0-литровый двигатель TFSI V6 мощностью 335 л.с. и 500 Нм крутящего момента. По сравнению со своим предшественником новый агрегат выдает дополнительные 6 л.с. и 60 Нм крутящего момента.

Двигатель соединен с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, которая передает мощность на стандартную систему полного привода quattro. Такая «начинка» позволяет Q7 разгоняться с места до 100 км/ч всего за 5,7 секунд.

Audi Q7 2020 модельного года поступит американским дилерам в ближайшее время, и цены начнутся с 60 800 долларов.