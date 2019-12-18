Компания BMW остановила реализацию М-версий: известна причина

На данный момент запрет о передаче машин клиентам получили исключительно американские дилеры.

Компания BMW сообщила о прекращении продаж ряда "заряженных" моделей на время устранения неисправностей с АКПП.

Причина заключается в неправильном расположении жгута проводов КПП.

Это может привести к порче компонентов, что, в итоге, повлечёт за собой короткое замыкание и неожиданное переключение "автомата" в нейтральное положение во время движения автомобиля.

Запрет на реализацию распространяется на седаны BMW M5, купе, кабриолеты и седаны Gran Coupe M8, вдобавок для кроссоверов X5 M и X6 M, выпущенных в 2019 году.

Данные машины оснащены битурбированными 4,4-литровыми V8 мощностью 575–625 лошадиных сил, 8-диапозонными АКПП и полным приводом.

Для решения такой проблемы, специалистам потребуется заменить жгут проводов КПП. Только после окончания таких работ автомобили вновь разрешат продавать.