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Среда, 18.12.2019
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Компания BMW остановила реализацию М-версий: известна причина

Компания BMW остановила реализацию М-версий: известна причина
15:52 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

На данный момент запрет о передаче машин клиентам получили исключительно американские дилеры.

Компания BMW сообщила о прекращении продаж ряда "заряженных" моделей на время устранения неисправностей с АКПП. 

Причина заключается в неправильном расположении жгута проводов КПП.

Это может привести к порче компонентов, что, в итоге, повлечёт за собой короткое замыкание и неожиданное переключение "автомата" в нейтральное положение во время движения автомобиля. 

Самый мощный двигатель получили модели Skoda Kamiq и Scala

Запрет на реализацию распространяется на седаны BMW M5, купе, кабриолеты и седаны Gran Coupe M8, вдобавок для кроссоверов X5 M и X6 M, выпущенных в 2019 году. 

Данные машины оснащены битурбированными 4,4-литровыми V8 мощностью 575–625 лошадиных сил, 8-диапозонными АКПП и полным приводом.

Для решения такой проблемы, специалистам потребуется заменить жгут проводов КПП. Только после окончания таких работ автомобили вновь разрешат продавать.

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BMW, Авто, Компания BMW, Автомбили.
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