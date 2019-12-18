Новое поколение модели Peugeot 308 обзавелся кросс-вариантом

Компания Peugeot пополнит линейку 308, которая состоит из хэтчбека и универсала, кроссовером.

Третье поколение модели должно стать на конвейер в 2021 году.

По предварительной информации, производство Peugeot 308 будет перенесено с завода в Сошо на предприятие во французском Мюлузе, где сегодня собирают лифтбек и универсал Peugeot 508, а также кроссовер DS7 Crossback. Компания инвестировала 213 миллионов евро для модернизации конвейера и расширения производственных площадей.

Французская марка держит все подробности о новинке в секрете. Как предполагают эксперты, в «семействе» 308 все же полноценного «паркетника» не появится: автомобиль скорее будет представлять собой кросс-версию хэтчбека или универсала.

Машине добавят защитный обвес и увеличат клиренс. В моторной гамме планируются бензиновые, дизельные и полностью электрические силовые агрегаты.