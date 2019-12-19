Kia готовит новый кроссовер Kia Sonet

Серийный вариант покажут только в середине 2020-го, и, вероятнее всего, она останется в облике предвестника.

О том, что Kia готовится показать новый кроссовер, информация имеется уже довольно долго: модель будет подобна Hyundai Venue, а первым рынком для нее станет Индия, там же и будет собираться.

Паркетник не раз замечали во время тестов в этой стране, его внутризаводской индекс – QYI.

Сейчас местное издание IndianAutosBlog узнало, что Kia зарегистрировала имя Sonet – портал считает, что именно такое имя получит грядущий автомобиль.

По предварительной информации, мировой дебют новой модели Kia произойдет в рамках выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале 2020 года. Покажут не серийную модель, а лишь концепт.

Кстати, если верить по шпионским фото, которые просочились в сеть, внешность Sonet имеет большое количество отличий от Hyundai Venue: у новинки Kia более обтекаемый дизайн, обычная, а не двухъярусная головная оптика, горизонтальные задние фонари вместо "заквадраченных". Внутренний интерьер – приборная панель объединена с экраном мультимедийной системы.

Как и у родственного индийского Hyundai Venue, длина Sonet не будет больше четырех метров, ведь таким автомобилям там положены налоговые льготы. Варианты моторов будущий кроссовер Kia также возьмет у Venue.

В Индии последний продается с бензиновыми атмосферной "четверкой" Kappa 1.2 (83 л.с.) и "турботройкой" 1.0 T-GDI (120 л.с.), турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый двигатель у паркетника Hyundai работает в паре с пятиступенчатой "механикой", остальные – с 6МКП.

Литровому турбодвижку еще положена роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Hyundai Venue бывает только переднеприводным, так что и Kia Sonet версия 4WD вряд ли появится.

Также в IndianAutosBlog утверждают, что индийским "эксклюзивом" новинка Kia не станет: якобы автомобиль уже подтвержден для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Но список пока не известен.

В Индии же Sonet, скорее всего, будет несколько дороже Venue. Кроссовер Hyundai сегодня имеет стоимость в 650 000 рупий.