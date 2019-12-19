Скачать
Четверг, 19.12.2019
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
В Генштабе назвали число потерь ВСУ на Донбассе в 2019
Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту
Трамп отреагировал на результаты голосования по своему импичменту
Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
Неугомонный Бэйл, везучий Пике: обзор матча Барселона - Реал (Видео)
19 декабря - приметы и обряды в День Николая Зимнего
19 декабря - приметы и обряды в День Николая Зимнего

Kia готовит новый кроссовер Kia Sonet

Kia готовит новый кроссовер Kia Sonet
09:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter.com

Серийный вариант покажут только в середине 2020-го, и, вероятнее всего, она останется в облике предвестника.

О том, что Kia готовится показать новый кроссовер, информация имеется уже довольно долго: модель будет подобна Hyundai Venue, а первым рынком для нее станет Индия, там же и будет собираться.

Паркетник не раз замечали во время тестов в этой стране, его внутризаводской индекс – QYI.

Сейчас местное издание IndianAutosBlog узнало, что Kia зарегистрировала имя Sonet – портал считает, что именно такое имя получит грядущий автомобиль.

По предварительной информации, мировой дебют новой модели Kia произойдет в рамках выставки Auto Expo, которая откроется в Нью-Дели в феврале 2020 года. Покажут не серийную модель, а лишь концепт. 

Кстати, если верить по шпионским фото, которые просочились в сеть, внешность Sonet имеет большое количество отличий от Hyundai Venue: у новинки Kia более обтекаемый дизайн, обычная, а не двухъярусная головная оптика, горизонтальные задние фонари вместо "заквадраченных". Внутренний интерьер – приборная панель объединена с экраном мультимедийной системы.

Как и у родственного индийского Hyundai Venue, длина Sonet не будет больше четырех метров, ведь таким автомобилям там положены налоговые льготы. Варианты моторов будущий кроссовер Kia также возьмет у Venue.

Новое поколение модели Peugeot 308 обзавелся кросс-вариантом
Новое поколение модели Peugeot 308 обзавелся кросс-вариантомЧитать полностью

В Индии последний продается с бензиновыми атмосферной "четверкой" Kappa 1.2 (83 л.с.) и "турботройкой" 1.0 T-GDI (120 л.с.), турбодизелем 1.4 CRDI (90 л.с.). Базовый двигатель у паркетника Hyundai работает в паре с пятиступенчатой "механикой", остальные – с 6МКП.

Литровому турбодвижку еще положена роботизированная коробка с двумя сцеплениями. Hyundai Venue бывает только переднеприводным, так что и Kia Sonet версия 4WD вряд ли появится.

Также в IndianAutosBlog утверждают, что индийским "эксклюзивом" новинка Kia не станет: якобы автомобиль уже подтвержден для других стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Но список пока не известен.

В Индии же Sonet, скорее всего, будет несколько дороже Venue. Кроссовер Hyundai сегодня имеет стоимость в 650 000 рупий.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Кроссовер Kia Sonet, Kia Sonet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 День святого Николая 2019: красивые поздравления в стихах и открытках
02 День святого Николая 2019: самые лучшие СМС-поздравления в стихах, открытки
03 "Крымская резолюция" ООН: кто голосовал "против"
04 ТКГ не согласовала новое перемирие на Донбассе
05 Итоги дня 18 декабря: Неприкосновенность нардепов и импичмент Трампа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В 2020 году страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев
В 2020 году страны ЕС примут более 30 тысяч беженцев
Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ
Ситуация на Донбассе: погиб мирный житель, ранен боец ВСУ
Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу по двум статьям
Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа
Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
Поздравления с Днем Святого Николая 2019 в стихах и прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь