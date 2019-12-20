Транспорт следующего поколения? Nawa представила городской гибридный электроцикл

Компания Nawa выпустила первый гибридный электроцикл для города.

Компания Nawa выпустила первый гибридный электроцикл для города. При небольшом весе и стоимости он сможет проезжать достаточно большие расстояния на высокой скорости. Об этом пишет New Atlas.

Мощность батареи Nawa Racer составит 9 кВт⋅ч, а расстояние, которое устройство сможет проехать на одном заряде, составит 300 км.

Батарея Nawa Racer состоит из ультраконденсаторов, которые могут заряжаться практически мгновенно и имеют миллионы циклов зарядки. При этом низкая плотность энергии делает их не такими компактными, как литий-ионные батареи.

Гибридность электроцикла основана на совмещении ультраконденсаторов и традиционных литий-ионных батарей. Разработчики считают, что это позволит создать электронный транспорт следующего поколения — при торможении Nawa Racer будет передавать энергию не в литий-ионные батареи, которые не могут быстро заряжаться, а в ультраконденсаторы, тем самым позволяя почти мгновенно использовать кинетическую энергию от мотоцикла.