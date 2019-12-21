Официально представлен седан Hyundai Aura (Фото)

Hyundai пока не рассекретил интерьер, однако, по мнению экспертов, кардинальных отличий от донора ожидать не стоит.

Hyundai Aura дебютировал в качестве компактного седана, предназначенного для индийского рынка.

Бюджетная модель создана на основе популярного в Индии хэтчбека Hyundai Grand i10 Nios нового поколения и заменит уходящую модель седана Xcent, которая будет выпускаться еще какое-то время для корпоративного сектора.

У хэтчбека Aura заимствовал колесную базу и переднюю часть кузова. При длине 3 995 мм автомобиль получил багажник объемом 402 литра и налоговые льготы.

За производительность нового седана отвечает 1,2-литровый четырехцилиндровый атмосферный двигатель на 83 л.с., такого же объема трехцилиндровый турбодизель мощностью 75 л.с. или 1,0-литровый бензиновый турбомотор T-GDi на 100 л.с. мощности.

В качестве трансмиссии используется 5-ступенчатая МКПП или «робот» с одним сцеплением. Производство Hyundai Aura начнется в первом квартале 2020 года в Индии.