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Японская марка Lexus признана самой надежной

Японская марка Lexus признана самой надежной
16:07 Сб, 21 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Lexus оказался лидером рейтинга надежности по версии независимой некоммерческой организации Consumer Reports.

Для выявления сильных и слабых сторон новых машин, аналитики провели опрос среди сотен тысяч автовладельцев.

В среднем вся линейки Lexus 2020 модельного года получила 81 балл из 100 возможных. И это при условии, что усредненный показатель в автомобильной отрасли в целом как правило находится в диапазоне от 41 до 60 баллов.

Помимо Lexus в тройке лучших марок оказались еще два японских бренда - Mazda и Toyota. Среди аутсайдеров, как ни странно, отмечены некоторые модели Volkswagen и Acura. Кроме того, по мнению владельцев упала надежность некоторых моделей Audi, BMW и Subaru.

Официально представлен седан Hyundai Aura (Фото)

Напомним, не так давно модельный рад Lexus пополнился первым автомобилем на электротяге, построенном на основе компактного кроссовера UX. Новинку оснастили силовой установкой мощностью 201 л.с., её запас хода - 400 км.

В продаже электрокар появится в 2020 году.

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Япония, Lexus, Авто, Consumer Reports, Автомобильная марка, Самая надежная марка.
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