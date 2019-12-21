Японская марка Lexus признана самой надежной

Lexus оказался лидером рейтинга надежности по версии независимой некоммерческой организации Consumer Reports.

Для выявления сильных и слабых сторон новых машин, аналитики провели опрос среди сотен тысяч автовладельцев.

В среднем вся линейки Lexus 2020 модельного года получила 81 балл из 100 возможных. И это при условии, что усредненный показатель в автомобильной отрасли в целом как правило находится в диапазоне от 41 до 60 баллов.

Помимо Lexus в тройке лучших марок оказались еще два японских бренда - Mazda и Toyota. Среди аутсайдеров, как ни странно, отмечены некоторые модели Volkswagen и Acura. Кроме того, по мнению владельцев упала надежность некоторых моделей Audi, BMW и Subaru.

Напомним, не так давно модельный рад Lexus пополнился первым автомобилем на электротяге, построенном на основе компактного кроссовера UX. Новинку оснастили силовой установкой мощностью 201 л.с., её запас хода - 400 км.

В продаже электрокар появится в 2020 году.