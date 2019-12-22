Из Porsche 911 сделали раллийный багги (Фото)

Porsche 911 превратился в раллийный багги.

Прототип «внедорожного» Porsche 911 - Russell Built 911 - компания Russell Built Fabrication показала в прошлом месяце на тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Изначально задуманный как одноразовый проект, шоу-кар получит продолжение: компания объявила о начале серийного производства «внедорожного» спорткара Porsche 911.

Выставочный прототип Russell Built 911 фанат Porsche Ти Джей Рассел сделал вручную на базе модели семейства 964. «Внедорожный» спорткар оснастили усиленными шасси и подвеской. Ход передней подвески увеличился до 305 мм, а задней - до 343 мм. Колесная база спорткара выросла на 76 мм, колея - 355 мм.

Большинство компонентов кузова изготовлены из алюминия. Практически каждая панель кузова, включая широкофюзеляжные крылья, представляет собой уникальный, изготовленный по индивидуальному заказу композитный элемент, который работает на «злой» образ «внедорожного» Porsche 911. Кроме того, замена стандартных панелей композитными и установка боковых стекол из оргстекла позволили снизить снаряженную массу автомобиля на 180 кг, до 1270 кг.

В движение раллийный 911 приводит стандартный шестицилиндровый «оппозитник», рабочий объем которого мотористы Rothsport Racing увеличили с 3.6 до 3.8 литров. Также были заменены дроссель, блок управления и система впуска. В результате отдача агрегата выросла до 370 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Двигатель соединен со стандартной трансмиссией Carrera C4. В качестве опции доступна задний или полный привод. Прототип оснастили колесными дисками 15x7 Integrale, «обутыми» в шины Toyo Open Country A/T II.

По желанию клиента интерьер Russell Built 911 может быть, как спартанским, так и роскошным. Не зависимо от этого в салоне установят карбоновые сидения Sparco SPX, хромированный гоночный каркас безопасности, улучшат шумоизоляцию, а также усилят бензобак и моторный отсек. Также «внедорожному» спорткару положен цифровой дисплей Motec, предназначенный для контроля всех систем и регистрации данных для устранения неполадок и точной настройки. На месте сидений заднего ряда установят запирающийся ящик для хранения запасных частей и инструментов. На выбор предложено несколько вариантов отделочных материалов, включая натуральную кожу. Сколько будет стоить раллийный Porsche 911, не озвучивается.