Volkswagen ID.3 имеет софтовые проблемы: в чем дело

У Volkswagen ID.3 обнаружили серьезные проблемы с программным обеспечением.

Volkswagen выпускает ID.3 с неполным программным обеспечением и хранит автомобили, пока обновление не будет готово.

Немецкие СМИ рассказывают о тревожных "серьезных проблемах с программным обеспечением", которые возникают у Volkswagen с Volkswagen ID.3, который выпускается в ограниченном масштабе на этапе запуска с 4 ноября.

Проблема не описана, но в целом кажется, что программное обеспечение не является полным, что означает, что все ранние версии ID.3, которые были, будут и будут производиться (по крайней мере еще несколько месяцев), будут нуждаться в обновлении программного обеспечения.

По неофициальным данным, первая партия автомобилей хранится на специально арендованных парковках. Ожидается, что немецкий производитель должен будет обновить программное обеспечение для примерно 10 000 ID.3 весной 2020 года.

Это может повлиять и на другую партию из 20 000 ID.3 (всего 30 000), которая, вероятно, потребует обновления программного обеспечения, но через беспроводное обновление.