Вовсю готовятся к презентации: когда покажут Genesis GV80

Корейский концерн Hyundai планировать представить первый кроссовер премиального суббренда Genesis 19 декабря, но после дату премьеры было решено перенести.
Согласно данным, представленным в пресс-релизе компании, решение о переносе обосновано желанием марки довести свою модель до совершенства.
Напомним, что новый Genesis GV80 получит 3,0-литровый дизельный силовой агрегат, а также появится версия с 2,5-литровым мотором для азиатского рынка.
Стоимость дизельной версии будет начинаться с отметки в 69 тысяч долларов.