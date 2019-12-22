Вовсю готовятся к презентации: когда покажут Genesis GV80

Презентация первого кроссовера Genesis запланирована на январь 2020 года.

Корейский концерн Hyundai планировать представить первый кроссовер премиального суббренда Genesis 19 декабря, но после дату премьеры было решено перенести.

Согласно данным, представленным в пресс-релизе компании, решение о переносе обосновано желанием марки довести свою модель до совершенства.

Напомним, что новый Genesis GV80 получит 3,0-литровый дизельный силовой агрегат, а также появится версия с 2,5-литровым мотором для азиатского рынка.

Стоимость дизельной версии будет начинаться с отметки в 69 тысяч долларов.