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Уличный художник разукрасил уникальный суперкар McLaren 720S

Уличный художник разукрасил уникальный суперкар McLaren 720S
05:14 Сегодня Телеграф autoua.net

Уникальный McLaren 720S приобрел новую раскраску.

Американское ателье 1016 Industries совместно с Алеком Монополи подготовили проект для выставки Art Basel в Майами, главного художественного события Америки. В качестве «полотна» художник использовал доработанный тюнерами McLaren 720S.

«Возможность работать с художником уровня Алека Монополи над созданием действительно уникального произведения искусства, которое подчеркивает наш новый 1016 McLaren 720S, честь для нас», - сказал генеральный директор 1016 Industries Питер Нортроп.

Арт-кар оснастили новым боди-китом из углеродного волокна, изготовленным по запатентованной 1016 Industries технологии сжатия. Эта технология позволяет получать на выходе более легкие и прочные элементы. Кроме того, выглядят они намного красивее, поскольку процесс наложения углерода 1016 приводит к образованию мраморной структуры.

В комплект вошли передний бампер, крылья, боковые «юбки», корпуса боковых зеркал заднего вида, диффузор и заднее антикрыло. К стоимости McLaren 720S такой комплект добавил более 65 000 долларов США.

Летом этого года поклонник Lego собрал McLaren 720S из подручных кубиков по собственным чертежам. На постройку копии в масштабе 1:8 у него ушло два года.

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McLaren 720S, Алек Монополи.
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