Компания Fisker раскрыла "фишки" своего нового кроссовера Ocean

Fisker Ocean будет иметь таинственный "калифорнийский режим".

На официальной странице Fisker в Facebook появился новый тизер кроссовера Ocean, демонстрирующий запатентованный компанией и «одобренный океанским бризом» режим под названием California Mode. Как говорится в посте под ним, в этом режиме все девять окон автомобиля, включая крышу и стекло в двери багажного отделения, будут открываться одним нажатием кнопки. Будет ли это кнопка в салоне кроссовера или на брелоке, не уточняется.

Помимо «калифорнийского режима» у серийного Fisker Ocean будет много других интересных «фишек», в числе которых крыша со встроенной солнечной панелью, поворотники в задних стойках, радар на месте привычной радиаторной решетки, а также натуральные и переработанные материалы в конструкции.

Кроссовер оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 80 кВт•ч, который обеспечит запас хода около 480 км. Новинке обещан большой головной дисплей, интеллектуальный пользовательский интерфейс и лидирующий в своем классе просторный салон.

Fisker Ocean будет доступен исключительно «по гибкому плану аренды без необходимости заключения долгосрочного контракта». Заказать автомобиль можно будет через приложение на смартфоне. Тоже приложение будет использоваться и для заказа визитов в сервисные центры.

Прием предзаказов на Fisker Ocean компания объявила 27 ноября этого года. Предварительно заявлялось, что ценник электрокроссовера не превысит 40 тысяч долларов США. Готовую к производству модель обещают показать 4 января 2020 года. Полномасштабное производство кроссовера начнется в конце 2021 года, а первые поставки клиентам - в начале 2022 года.