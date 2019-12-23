Скачать
Понедельник, 23.12.2019
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
В Кабмине хотят повышать зарплаты на 2 тысячи в год
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Новый глава Института нацпамяти озвучил приоритеты работы
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Топ-10 лучших тренеров сборных 2019 года
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 24 декабря
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 декабря

Volkswagen заинтриговала изображением нового электрокара

Volkswagen заинтриговала изображением нового электрокара
05:59 Сегодня Телеграф autoua.net

Volkswagen опубликовала рождественскую открытку с изображением будущего электрокара.

Компания Volkswagen традиционно поздравила автомобильных журналистов разных стран мира рождественской открыткой с изображением будущего электрокара, силуэт которого очень похож на хэтчбек ID.3. По информации Autocar, автомобиль Санты на открытке - компактный хэтчбек, известный под внутренним названием ID.Entry, концепт которого компания покажет в следующем году. На рынке новинка появится в конце 2021 или в начале 2022 года в качестве модели начального уровня.

По информации издания, ID.Entry построят на упрощенной версии платформы Volkswagen MEB. Эта архитектура будет использоваться для различных электрических моделей Volkswagen, Škoda, Seat и китайской марки Jetta. Информации о новой «тележке» на данный момент нет. По словам операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, батарея ID.Entry обеспечит запас хода 210-240 км.

«Это небольшая машина, которую люди будут использовать для более коротких расстояний. В среднем поездка на работу составляет менее 25 километров, поэтому вам не нужнен большой запас хода. Мы ожидаем, что его будут покупать как второй или третий автомобиль», - сказал Брандштеттер.

Предварительно, ID.Entry достигнет в длину около 3800 мм и будет внешне похож на обновленные e-Up и Polo. При этом новинка получит просторный салон, сопоставимый с недавно представленным Volkswagen Golf восьмого поколения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Volkswagen, Авто, Хетчбэк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не лечим, а калечим: не употребляйте это при простуде (Фото)
02 Главные события недели: Зеленский в Баку, столкновения под Радой, газовые соглашения и другие
03 Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и ветер
04 Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
05 Проще простого: эффективный рецепт при одышке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Опрос: Украинцы назвали политика и главное событие года
Украинцы назвали политика и главное событие года
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Новый Трудовой кодекс: что предлагают изменить
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Кабмин пересмотрит прогноз по курсу доллара
Студия Warner Bros. планирует снять &quot;Шерлока Холмса 4&quot;: подробности
Студия Warner Bros. планирует снять "Шерлока Холмса 4": подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь