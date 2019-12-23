Volkswagen заинтриговала изображением нового электрокара

Volkswagen опубликовала рождественскую открытку с изображением будущего электрокара.

Компания Volkswagen традиционно поздравила автомобильных журналистов разных стран мира рождественской открыткой с изображением будущего электрокара, силуэт которого очень похож на хэтчбек ID.3. По информации Autocar, автомобиль Санты на открытке - компактный хэтчбек, известный под внутренним названием ID.Entry, концепт которого компания покажет в следующем году. На рынке новинка появится в конце 2021 или в начале 2022 года в качестве модели начального уровня.

По информации издания, ID.Entry построят на упрощенной версии платформы Volkswagen MEB. Эта архитектура будет использоваться для различных электрических моделей Volkswagen, Škoda, Seat и китайской марки Jetta. Информации о новой «тележке» на данный момент нет. По словам операционного директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера, батарея ID.Entry обеспечит запас хода 210-240 км.

«Это небольшая машина, которую люди будут использовать для более коротких расстояний. В среднем поездка на работу составляет менее 25 километров, поэтому вам не нужнен большой запас хода. Мы ожидаем, что его будут покупать как второй или третий автомобиль», - сказал Брандштеттер.

Предварительно, ID.Entry достигнет в длину около 3800 мм и будет внешне похож на обновленные e-Up и Polo. При этом новинка получит просторный салон, сопоставимый с недавно представленным Volkswagen Golf восьмого поколения.