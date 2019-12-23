BMW представит свою новую модификацию электрокара i3

BMW i3 Urban Suite - новая модификация электрического хэтчбека i3.

BMW i3 Urban Suite станет центральным экспонатом марки на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдет 7-10 января в Лас-Вегасе. Шоу-кар продемонстрирует новый уровень городской мобильности. В процессе трансформации серийного i3 в Urban Suite интерьер автомобиля превратили в офис на колесах, в котором от базовой модели осталось только водительское сидение и приборная панель. На месте заднего дивана установили одинарное сидение, слева от него деревянный стол с настольной лампой, на месте пассажирского сидения - подставку для ног.

Также в распоряжении пассажира выдвигающийся из потолка монитор мультимедийной системы, индивидуальная звуковая система, вешалка для одежды на спинке водительского сидения и два подстаканника с функцией контроля температуры напитка. По задумке дизайнеров, это должно создать ощущение идеального места для отдыха, развлечений или работы.

Еще одна задача BMW i3 Urban Suite - демонстрация продвижения марки к нулевым локальным выбросам. Интерьер шоу-кара отделан материалами из переработки, сертифицированной древесиной и кожей оливкового дубления. Напольные коврики в дальнейшем могут быть переработаны и использованы повторно.

Концепт построен на базе спортивной версии BMW i3s в Мюнхене. Компания готова изготовить офис на колесах для любого желающего. Полная информация об автомобиле появится 7 января, в день открытия CES 2020.

Базовый BMW i3 комплектуется электромотором мощностью 170 л.с. (250 Нм) и тяговой батарей на 33 кВт·ч. Разгон 0-100 км/ч занимает 7.3 секунды, а максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Запас хода - 280 км по циклу NEDC.

Спортивная версия i3s оснащается модернизированным электромотором мощностью 184 л.с. (270 Нм). Разгон до 100 км/ч занимает 6.9 секунды. Ограничитель максимальной скорости установлен на 160 км/ч. Запас хода - 280 км.