Компания BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальном исполнении First Edition

На данный момент это одна из наиболее дорогих моделей компании BMW.

Стало известно, что будет собрано всего 400 автомобилей данной серии, однако первые восемь из них обзаведутся дополнительными особенностями.

Автопроизводитель также предлагает высокопроизводительную версию M8 Competition Gran Coupe, которая будет стоить еще дороже.

Совсем недавно представители бренда сообщили о появлении лимитированной серии First Edition, в рамках которой будет выпущено всего 400 автомобилей для всего мира.

Интересно и то, что первые восемь автомобилей First Edition получат дополнительные особенности, которые будут отличать их от остальной линейки.

Дизайн M8 Gran Coupe First Edition использует наработки концепта M8 Gran Coupe представленного в марте 2018 года во время Женевского автосалона. Седан получил эксклюзивную окраску Aurora Diamond Green Metallic, которая гармонично сочетается с элементами из золотой бронзы.

Решетка радиатора также окрашена в золотистый оттенок, тем самым символизируя уважение к гоночным автомобилям BMW. На передней стойке располагается номер автомобиля в серии, который наносится при помощи лазерной гравировки.

Порги дверей украсят памятные надписи с обозначением "BMW Individual Manufaktur", а на задней двери располагается значок с номером "1 из 8".

Интерьер также обзавелся множеством эксклюзивных особенностей.

Специально для First Edition были разработаны особенные коврики, обозначающие принадлежность к лимитированной серии, а для отделки салона немецкий автопроизводитель использовал кожу Merino, а также Taruma Brown.