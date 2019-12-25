Скачать
Четверг, 26.12.2019
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
"Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
За что избили военнослужащую на Одесчине?
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
Позор Бразилии на ЧМ-2014 - лучший матч десятилетия (Видео)
ТОП-5 полезных свойств творога
ТОП-5 полезных свойств творога

Компания BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальном исполнении First Edition

Компания BMW выпустит M8 Gran Coupe в специальном исполнении First Edition
11:01 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

На данный момент это одна из наиболее дорогих моделей компании BMW.

Стало известно, что будет собрано всего 400 автомобилей данной серии, однако первые восемь из них обзаведутся дополнительными особенностями. 

Автопроизводитель также предлагает высокопроизводительную версию M8 Competition Gran Coupe, которая будет стоить еще дороже.

Совсем недавно представители бренда сообщили о появлении лимитированной серии First Edition, в рамках которой будет выпущено всего 400 автомобилей для всего мира.

Интересно и то, что первые восемь автомобилей First Edition получат дополнительные особенности, которые будут отличать их от остальной линейки. 

Дизайн M8 Gran Coupe First Edition использует наработки концепта M8 Gran Coupe представленного в марте 2018 года во время Женевского автосалона. Седан получил эксклюзивную окраску Aurora Diamond Green Metallic, которая гармонично сочетается с элементами из золотой бронзы.

Спорткар Porsche 935 оснастили электромотором (Фото, Видео)
Спорткар Porsche 935 оснастили электромотором (Фото, Видео)Читать полностью

Решетка радиатора также окрашена в золотистый оттенок, тем самым символизируя уважение к гоночным автомобилям BMW. На передней стойке располагается номер автомобиля в серии, который наносится при помощи лазерной гравировки.

Порги дверей украсят памятные надписи с обозначением "BMW Individual Manufaktur", а на задней двери располагается значок с номером "1 из 8".

Интерьер также обзавелся множеством эксклюзивных особенностей.

Специально для First Edition были разработаны особенные коврики, обозначающие принадлежность к лимитированной серии, а для отделки салона немецкий автопроизводитель использовал кожу Merino, а также Taruma Brown.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

BMW, Автомобили, Авто, Компания BMW, First Edition, M8 Gran Coupe.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Едва ли не лучшее за всю историю": в НБУ оценили состояние финансового сектора
02 Не игнорируйте эти тревожные звоночки: "нехорошие" сигналы организма
03 На Одесчине избили военнослужащую: Загороднюк обещает разобраться
04 За что избили военнослужащую на Одесчине? Потерпевшая раскрыла детали
05 Глава УГКЦ: Вопрос празднования Рождества - это не вопрос даты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
Дело Шеремета: Кузьменко подала в суд на Авакова
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе &quot;Укрбуда&quot;
ВАКС продлил меру пресечения экс-главе "Укрбуда"
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Снегопад и ветер: в каких регионах могут перекрыть движение
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Спасут человечество: в Китае родились свиньи-доноры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь