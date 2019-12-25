Разрисовали, как стену: McLaren 720S превратили в арт-объект (Фото)

Тюнеры представили разрисованный суперкар McLaren 720S.

Тюнинг-ателье 1016 Industries показало кастомный McLaren 720S, который подучил фирменный обвес, а кузов автомобиля был расписан известным мастером стрит-арта.

Сверхпопулярной графитист Алек Эндон или "мистер Монополия", который несмотря на маску и постоянные попытки избежать внимания, все равно шикоро известен, сделал особую ливрею в стиле игры "Монополия".

Стоимость разработанного карбонового боди-кита от 1016 Industries составляет 65 тысяч долларов.

За эти деньги покупатели получают модернизированный капот, передний спойлер, юбки, иные крылья, а также новые корпуса зеркал, массивное антикрыло и диффузор.