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Разрисовали, как стену: McLaren 720S превратили в арт-объект (Фото)

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Разрисовали, как стену: McLaren 720S превратили в арт-объект (Фото)
22:52 Ср, 25 Декабрь 2019 Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Тюнеры представили разрисованный суперкар McLaren 720S.

Тюнинг-ателье 1016 Industries показало кастомный McLaren 720S, который подучил фирменный обвес, а кузов автомобиля был расписан известным мастером стрит-арта.

Сверхпопулярной графитист Алек Эндон или "мистер Монополия", который несмотря на маску и постоянные попытки избежать внимания, все равно шикоро известен, сделал особую ливрею в стиле игры "Монополия".

Стоимость разработанного карбонового боди-кита от 1016 Industries составляет 65 тысяч долларов.

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За эти деньги покупатели получают модернизированный капот, передний спойлер, юбки, иные крылья, а также новые корпуса зеркал, массивное антикрыло и диффузор.

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Автомобиль, McLaren, Авто, Искусство, McLaren 720S.
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