Компания Subaru анонсировала тизером новый Levorg STI Sport

О новинке, получившей название STI Sport, пока крайне мало информации.

В преддверии Токийского автосалона компания опубликовала очередной тизер своей "заряженной" модели, которая пока носит звание прототипа.

Ожидается, что модель станет более спортивным вариантом компактного универсала Subaru с агрессивным дизайном экстерьера, соответствующим его значку STI.

Ввиду наличия суффикса "Sport" можно сделать вывод, что новинка будет отличаться от представленного ранее Levorg STI. Причем главным отличием от существующей модели станет то, что новинка не будет комплектоваться механической трансмиссией.

В США Levorg продаваться не будет, но именно он демонстрирует дизайн WRX следующего поколения.

Хотя Subaru традиционно продавала эту модель в Соединенных Штатах только в стандартном исполнении WRX или в еще более ориентированной на трек версии WRX STI, ничто не мешает бренду отправлять стандартный WRX в США с внешностью, позаимствованной у более мощного STI.

Однако только время покажет, решит ли Subaru выпустить WRX STI Sport для рынка США.