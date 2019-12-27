Сама тормозит и поворачивает: ошибка в ПО Mazda 3 заставила водителей понервничать

В Mazda 3 обнаружен неприятный баг в программном обеспечении.

Электронные системы в автомобилях призваны не только упростить путешествия, но и обезопасить их. Например, Mazda встраивает в машины "интеллектуальные тормоза", которые самостоятельно останавливают машину, если видят преграду. К сожалению, все компьютерные системы страдают от багов.

Если верить Mazda, то в последних моделях авто нашли программную ошибку, которая приводит к ложным срабатываниям Умной тормозной системы (Smart Braking System). Из-за бага системы 35 390 автомобилей Mazda 3 модельного ряда 2019 и 2020 ошибочно видят преграды на пути и останавливая машину.

"В определенных случаях управляющее программное обеспечение SBS может автоматически применять тормоза транспортного средства для предотвращения или уменьшения ущерба от столкновения, даже если столкновение не является неизбежным. Если автоматическая система экстренного торможения SBS неожиданно активируется во время вождения, риск столкновения сзади с последующим транспортным средством может возрасти", — пишет компания в пресс-релизе.

Во время срабатывания система останавливает машину и предупреждает водителя сигналом с сообщением на дисплее. Некоторые пользователи Reddit уже столкнулись с проблемой, когда машина внезапно тормозила, хотя вокруг ничего не было. Водители пытались избавиться от ошибки банальным отключением SBS, но, судя по комментариям, система включается самостоятельно во время старта авто.

Один пользователь также рассказал, что его машины иногда самостоятельно поворачивает, чтобы избежать столкновения: "Я еще не сталкивался с такой ситуацией в своей машине, но я получаю активацию других функций безопасности. Система предупреждения о сходе с полосы поворачивает мой руль, оповещая о сближении, когда там ничего нет".

По словам, Autoblog некоторым моделям достаточно обновить или перепрограммировать систему. С более ранними версиями авто придется менять электронную приборную панель.

Mazda отзывает автомобили, затронутые проблемой и будет оповещать о ней владельцев по электронной почте до 17 февраля 2020 года. Или же водители Mazda3 могут самостоятельно связаться с производителем, чтобы получить дополнительную информацию.