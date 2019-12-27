Скачать
Пятница, 27.12.2019
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
Итоги дня 26 декабря: Зеленский - политик года, газовые переговоры, ликвидация ГПУ
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
В Казахстане потерпел крушение самолет с 100 людьми на борту: погибли 14 человек
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль смял Лестер на пути к чемпионству в АПЛ (Фото, Видео)
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря
Какой завтра праздник: народные приметы и обряды на 28 декабря

Chery выпустит кроссовер с дизайном Porsche

Chery выпустит кроссовер с дизайном Porsche
09:43 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Глядя на изображения, можно сделать главный вывод – автомобиль будет полностью электрическим.

Китайское издание Autohome разместило снимки нового кроссовера Chery, который сейчас находится в стадии разработки.

Такой вывод напрашивается, исходя из конструкции решетки радиатора.

Этот кроссовер станет третьим "зеленым" автомобилем в модельном ряду бренда.

Если говорить о внешности, то силуэт нового автомобиля похож на популярные Porsche Cayenne и Macan. Передняя часть автомобиля напоминает кросс бренда Lynk and Co – на снимках можно увидеть фирменную трехъярусную оптику.

В задней части автомобиля можно выделить спойлер, который находится в верхней части двери багажника. 

Уже точно известно, что автомобиль будет построен на инновационной платформе Chery, поэтому данных о мощности двигателя и запасе хода батареи пока нет.

Новый минивен Volkswagen готов выйти на рынок

По предварительным данным, автомобиль может появиться в продаже уже в следующем году. Однако на данный момент сроки его официальной презентации еще не названы.

Сейчас в модельном ряду Chery есть два электрических кроссовера – Tiggo и Tiggo 3xe. Первый кросс имеет мощность двигателя 129 л.с., а отдача второго составляет 122 л.с.

Запас хода моделей достигает 400 км.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Porsche, Автомобили, Техника, Chery, Авто, Новинки авто, Дизайн Porsche.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще двое чиновников лишились должностей с "легкой руки" Зеленского
02 Оформление документов жителей ООС: президент подписал важный закон
03 Смартфоны Xiaomi вскоре начнут обновляться до Android 10: кто первый в очереди
04 Сердечко скажет Вам "спасибо": топ продуктов при гипертонии и гипотонии (Фото)
05 Ушла из жизни легендарная режиссер Галина Борисовна Волчек
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Слово года 2019 в Украине: мировые тренды прошли мимо
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
Кому больше всего доверяют украинцы: опрос
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
В канун Нового года в Украине похолодает: синоптики обещают снег
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Новый 2020 год Крысы: как встречать и что готовить на праздник
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь