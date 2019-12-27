Chery выпустит кроссовер с дизайном Porsche

Глядя на изображения, можно сделать главный вывод – автомобиль будет полностью электрическим.

Китайское издание Autohome разместило снимки нового кроссовера Chery, который сейчас находится в стадии разработки.

Такой вывод напрашивается, исходя из конструкции решетки радиатора.

Этот кроссовер станет третьим "зеленым" автомобилем в модельном ряду бренда.

Если говорить о внешности, то силуэт нового автомобиля похож на популярные Porsche Cayenne и Macan. Передняя часть автомобиля напоминает кросс бренда Lynk and Co – на снимках можно увидеть фирменную трехъярусную оптику.

В задней части автомобиля можно выделить спойлер, который находится в верхней части двери багажника.

Уже точно известно, что автомобиль будет построен на инновационной платформе Chery, поэтому данных о мощности двигателя и запасе хода батареи пока нет.

По предварительным данным, автомобиль может появиться в продаже уже в следующем году. Однако на данный момент сроки его официальной презентации еще не названы.

Сейчас в модельном ряду Chery есть два электрических кроссовера – Tiggo и Tiggo 3xe. Первый кросс имеет мощность двигателя 129 л.с., а отдача второго составляет 122 л.с.

Запас хода моделей достигает 400 км.