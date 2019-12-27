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Пятница, 27.12.2019
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В Сети появились изображения нового Hyundai Tucson

В Сети появились изображения нового Hyundai Tucson
12:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автомобиль оказался довольно похожим на Hyundai Palisade.

На данный момент мы имеем представление о том, как выглядит Tucson нового поколения, без тяжелого камуфляжа переднем бампере.

Все также сигнал поворота и ДХО вверху и внизу, сделанный для одного проектора с возможно более декоративным освещением, но в более меньшем размере.

Фара также стала меньше, но получила более резкие линии, и она не в виде горизонтального прямоугольника, как у Palisade. Передняя решетка радиатора получила иной дизайн, в отличии от своего более большого собрата, и это может быть абсолютно новый дизайн, которого мы не видели никогда. Внизу можно увидеть меньшую и гораздо более широкую нижнюю решетку.

Об финальном варианте дизайна мы можем только гадать, но он будет более агрессивный в сравнении с его нынешним поколением, надеюсь, что в скором времени мы увидим новый дизайн полностью. 

Будущее поколение Tucson получит совершенно новый 2,5-литровый двигатель Theta3 с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Hyundai надеется применять двигатель Theta3 N / A & Turbo 2.5-lite в качестве основного двигателя на рынке США.

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Hyundai Motor и ее филиалы находятся в процессе обновления линий завода в Алабаме, так как автопроизводитель принял решение собирать Tucson следующего поколения Hyundai в 2020 году. Tucson также расширит свою линейку пикапов. и будет предлагать вариант пикапа с 2021 года.

Более 60% продаж автомобильного рынка США составляют внедорожники, по этой причине, компания будет производить Tucson на своем заводе в Алабаме вместо ожидаемых продаж Elantra и Sonata. В данный момент производство в Алабаме создает лишь три модели: Santa Fe, Sonata и Elantra.

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Автомобили, Авто, Hyundai Tucson, Новинки авто.
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