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Pininfarina представила новую линейку шлемов (Фото)

Pininfarina представила новую линейку шлемов (Фото)
13:44 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Премьера новинок состоялась на выставке Performance Racing Industry в Индианаполисе в начале этого месяца.

Pininfarina и Roux разработали новую линейку шлемов.

Первый вариант предназначен для транспортных средств с открытой кабиной, а второй для гонщиков на автомобилях с закрытой кабиной.

Представитель Pininfarina сообщил, что в общей сложности будет выпущено семь шлемов по цене от 1 200 до 5 000 долларов, которые различаются материалами, из которого они изготовлены, и уровнями сертификации. Точные цены будут объявлены в середине весны 2020 года.

 

Шлемы для машин с открытой кабиной предназначены для гонок Формулы 4 - Формулы 1 и оснащены съемными аэродинамическими спойлерами. Шлемы GT с закрытой кабиной отдают приоритет контролю температуры и имеют как встроенный воздушный порт, так и встроенную систему водяного охлаждения Roux COOL-X.

Технология Cool-X рециркулирует воду из кулера CoolShirt и поддерживает "идеальную температуру воды". Система водяного охлаждения также входит в состав шлемов Formula. 

Это первое сотрудничество такого рода между специалистами по шлемам Roux и Pininfarina. Это еще не все технологии, скрывающиеся в новых шлемах. Есть встроенная трубка для питьевой воды и аудиосистема, состоящая из микрофона и динамиков с шумоподавлением, и все новые шлемы "полностью настраиваемы".

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Конечно, главная цель гоночного шлема - защита, и поэтому в новых шлемах используется запатентованная система выпуска Roux быстрого снятия в чрезвычайной ситуации. Конструкции шлемов Formula и GT будут соответствовать новым стандартам безопасности FIA 8860 (2018) и Advanced Ballistic Protection (ABP), а также стандартам Snell 2020 по омологации, а выйдут они следующей осенью в семи версиях для всех типов автогонок.

Это не первое исследование Pininfarina в области шлемов. Десять лет назад компания представила две концепции Air Flow. Первая концепция выделялась благодаря водонепроницаемой ткани, покрывающей аэродинамический жесткий корпус.

Второй вариант был направлен на поддержание температуры головы пользователя.

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Автомобили, Авто, Шлем, Новые шлемы, Гоночные машины, Гоночные шлемы.
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