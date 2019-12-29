В Tesla разработали тяговую батарею для электрокаров

Tesla запатентовала за собой тяговый аккумулятор-миллионник.

Канадское отделение компании Tesla зарегистрировало патентную заявку на «диоксазолоны и нитрильные сульфиты в качестве добавок к электролиту для литий-ионных аккумуляторов». Эта разработка - результат совместного исследования, проводимого Tesla и группой ученых Университета Далхаузи (Канада) под руководство Джеффа Дана. Им удалось построить литий-ионную ячейку с «монокристаллическим катодом NMC следующего поколения и новым усовершенствованным электролитом», которая может работать на протяжении миллиона миль.

Катод NMC содержит соединения никеля, марганца и кобальта. Автопроизводители применяют ячейки NMC с разными вариациями состава. Копания Tesla использует в своих электрокарах катоды NCA (никель, кобальт, алюминий). По слухам, новыми ячейками NMC начнут комплектовать Tesla Model 3 для китайского рынка, производство которых, как и самих автомобилей, наладят на Tesla Gigafactory 3 в Шанхае.

По данным Tesla, новые добавки к электролиту не слишком дорогие и могут стать выгодной альтернативой используемым сейчас. Когда новые батареи появятся в серийных автомобилях марки, пока не известно, хотя глава Tesla Илон Маск уже анонсировал появление аккумулятора-миллионника в 2020 году. По словам Маска, седан Model 3 рассчитан на миллион миль работы, а его батареи - примерно на 300-500 тысяч миль (482-804 тысячи км). Аккумуляторы ранее выпущенных электрокаров Tesla работают в нормальном режиме до пробегов не менее 257 тысяч км, при этом потеря емкости за этот период составляет в среднем около 10%.