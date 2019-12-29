В Штутгарте рассекретили таинственный музей Porsche (Видео)

В тайном музее Штутгарта хранится несколько редких моделей авто марки Porshe.

Автомобильный блог TheSpeedhunters снял 13-минутную экскурсию по таинственному музею Porsche, в котором собраны сотни автомобилей марки. Записать видео о музее команде интернет-журнала позволил маркетолог Porsche Бенджамин Марьянак, в руках которого находится ключ от этого рукотворного «автомобильного рая», созданного всего за семь лет.

«Это не первая история о хранилище Porsche, и не последняя. Но этот гараж мечты постоянно меняется, поэтому прогулка никогда не бывает прежней. Безумие. Мы присоединяемся к Бени для участия в POV-туре по не столь секретному бункеру», - рассказала команда TheSpeedhunters.

Все экспонаты, в том числе и единственный Porsche 911 GT1, теперь в рабочем состоянии и их может взять на прокат любой желающий независимо от страны проживания и места нахождения. В компании считают, что они должны быть функциональными, правильными и аутентичными.

«Около 20% автомобилей зарегистрированы и готовы к поездке, что не является подвигом, если учесть, что большое количество автомобилей фактически предназначено для использования в соревнованиях и не имеют допуска дорогам общего пользования», - сказал Марьянак.

Также в коллекции есть особенный 924 GTP. Аббревиатура GTP в его названии расшифровывается как «GT Prototype» и это автомобиль, который пилотировал легенда ралли Уолтер Рёрле.