Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Suzuki на Tokyo Auto Salon 2020 представит серию концептов (Фото)

Смотрите фото (3)
Suzuki на Tokyo Auto Salon 2020 представит серию концептов (Фото)
14:52 Сегодня Телеграф autoua.net

Suzuki анонсирует новые концепты на выставке Tokyo Auto Salon 2020.

Компания Suzuki планирует использовать выставку Tokyo Auto Salon 2020, японский аналог американского тюнинг-шоу SEMA, для презентации трех концептов: доработанного Swift Sport и тюнингованных мини-кроссоверов Hustler и Jimny. Из трех шоу-каров наиболее интересен хэтчбек Swift Sport Katana Edition, при создании которого авторы вдохновлялись новым байком Suzuki Katana, который в следующем году выйдет на рынок после четырнадцатилетнего перерыва.

Четырехколесный аналог байка оснащен расширенными крыльями и выступающим передним спойлеров. Кузов украшен красными графическими элементами и надписями «Katana» и «SUZUKI». Хэтчбек оснастили более мощной подвеской и новыми легкосплавныи колесными дисками, благодаря чему автомобиль стал более приземистым.

Но самая яркая деталь Swift Sport Katana Edition - модернизированная выхлопная система с тремя наконечниками, установленными сборку, перед задними колесами. Дополняют картинку черные корпуса боковых зеркал заднего вида, затемненные фары и задние фонари.

Второй концепт - кроссовер Jimny, подготовленный для рыбалки со специальной обивкой из того же материала, который используется в гидрокостюмах. На крыше автомобиля установлены крепления для удочек. Рядом с ним на стенде марки выставят небольшую лодку Suzuki S17.

Шоу-кар на базе кроссовера Hustler второго поколения авторы позиционируют в качестве молодежного автомобиля для любителей уличных видов спорта, например, катаний на скейтборде и BMX, а также любителей «грязных танцев». Кузов шоу-кара окрашен матовой краской, что делает его похожим на контейнер. Салон напоминает наполненную огнями улицу с множество динамиков.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Suzuki, Swift Sport, Suzuki Katana, Swift Sport Katana Edition, Tokyo Auto Salon 2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь