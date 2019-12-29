Suzuki на Tokyo Auto Salon 2020 представит серию концептов (Фото)

Suzuki анонсирует новые концепты на выставке Tokyo Auto Salon 2020.

Компания Suzuki планирует использовать выставку Tokyo Auto Salon 2020, японский аналог американского тюнинг-шоу SEMA, для презентации трех концептов: доработанного Swift Sport и тюнингованных мини-кроссоверов Hustler и Jimny. Из трех шоу-каров наиболее интересен хэтчбек Swift Sport Katana Edition, при создании которого авторы вдохновлялись новым байком Suzuki Katana, который в следующем году выйдет на рынок после четырнадцатилетнего перерыва.

Четырехколесный аналог байка оснащен расширенными крыльями и выступающим передним спойлеров. Кузов украшен красными графическими элементами и надписями «Katana» и «SUZUKI». Хэтчбек оснастили более мощной подвеской и новыми легкосплавныи колесными дисками, благодаря чему автомобиль стал более приземистым.

Но самая яркая деталь Swift Sport Katana Edition - модернизированная выхлопная система с тремя наконечниками, установленными сборку, перед задними колесами. Дополняют картинку черные корпуса боковых зеркал заднего вида, затемненные фары и задние фонари.

Второй концепт - кроссовер Jimny, подготовленный для рыбалки со специальной обивкой из того же материала, который используется в гидрокостюмах. На крыше автомобиля установлены крепления для удочек. Рядом с ним на стенде марки выставят небольшую лодку Suzuki S17.

Шоу-кар на базе кроссовера Hustler второго поколения авторы позиционируют в качестве молодежного автомобиля для любителей уличных видов спорта, например, катаний на скейтборде и BMX, а также любителей «грязных танцев». Кузов шоу-кара окрашен матовой краской, что делает его похожим на контейнер. Салон напоминает наполненную огнями улицу с множество динамиков.