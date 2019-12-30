Lincoln показал революционный концепт Perceiver

Новый концепт, получивший название Lincoln Perceiver, направлен на объединение технологий самостоятельного вождения с невероятной производительностью.

По ожиданиям, в ближайшие десятилетия транспортные средства станут полностью автономными, что избавит людей от ответственности за управление автомобилем. Однако автолюбители уверены, что любовь водителей автомобилей к быстрой езде не изменится.

Концепт, созданный Sebastiano Ciarcià, имеет внешний дизайн, отличающийся от любого транспортного средства, представленного на рынке, и сосредоточено в основном на аэродинамике. Прежде всего, передние колеса полностью скрыты под острым кузовом, поэтому Perceiver прорезает воздух, который затем течет по гладкой линии крыши и стеклянной кабине.

Так как Lincoln может управлять своим движением сам, то в салоне нет традиционных элементов управления, таких как педали или рулевое колесо. Это означает, что пассажиры имеют беспрепятственный обзор из лобового стекла, которое простирается над их головами и вплоть до уровня ног.

Ciarcià называет автомобиль автономным Hyper Cruiser. В некотором смысле это можно рассматривать как следующую итерацию гипер-GT, термина, недавно введенного для обозначения исключительно быстрых и роскошных автомобилей, таких как McLaren Speedtail.

В то время как мы хотели бы, чтобы автономные транспортные средства, ориентированные на производительность, в конечном итоге вышли на дороги, сейчас это может оказаться проблемой, убедившей потребителей, что быть пассажиром в автомобиле, который может превышать 400 км / ч, было бы плохой идеей.