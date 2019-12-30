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Понедельник, 30.12.2019
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В Kia рассекретили, когда дебютирует концепт Imagine

В Kia рассекретили, когда дебютирует концепт Imagine
16:59 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

В европейском представительстве южнокорейского бренда рассказали о дальнейшей судьбе концептуального электрокара Imagine by Kia.

Директор европейского отделения Kia Motors Эмилио Эррера рассказал о решении запустить в серию автомобиль, очень похожий на концепт Imagine by Kia.  

По его словам, серийная модель может дебютировать уже через один-два года, а концептуальный электрокар станет для неё основой. Это будет гибрид седана, лифтбека и кроссовера. 

Напомним, концепт Imagine by Kia презентовали в марте 2019 года в рамках автосалона в Женеве. Главной отличительной особенностью модели стало наличие 21 экрана, размещённых на верхней части парящей передней панели.

Очевидно, что в серийном варианте такого количества дисплеев не будет. Возможно, их заменит один очень большой монитор.

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Топ-менеджер пообещал, что новинка удивит поклонников марки поразительным дизайном с ветровым стеклом, которое плавно перетекает в крышу. Известно также, что новинка должна получить очень просторный салон. О технической части автомобиля информации нет.

По словам представителя бренда, будущий электромобиль на базе концепта появится «через один-два года», то есть ждать его следует уже к 2021 году.

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Автомобиль, Авто, Kia, Imagine by Kia.
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