В Kia рассекретили, когда дебютирует концепт Imagine

В европейском представительстве южнокорейского бренда рассказали о дальнейшей судьбе концептуального электрокара Imagine by Kia.

Директор европейского отделения Kia Motors Эмилио Эррера рассказал о решении запустить в серию автомобиль, очень похожий на концепт Imagine by Kia.

По его словам, серийная модель может дебютировать уже через один-два года, а концептуальный электрокар станет для неё основой. Это будет гибрид седана, лифтбека и кроссовера.

Напомним, концепт Imagine by Kia презентовали в марте 2019 года в рамках автосалона в Женеве. Главной отличительной особенностью модели стало наличие 21 экрана, размещённых на верхней части парящей передней панели.

Очевидно, что в серийном варианте такого количества дисплеев не будет. Возможно, их заменит один очень большой монитор.

Топ-менеджер пообещал, что новинка удивит поклонников марки поразительным дизайном с ветровым стеклом, которое плавно перетекает в крышу. Известно также, что новинка должна получить очень просторный салон. О технической части автомобиля информации нет.

По словам представителя бренда, будущий электромобиль на базе концепта появится «через один-два года», то есть ждать его следует уже к 2021 году.